Трамп перемагає на виборах президента США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову очолить Білий дім. Згідно з останніми даними, він набрав 277 голосів виборців з 270 необхідних для перемоги.

Трамп повернеться у Білий дім

Під час виборів, які відбувалися 5 листопада у США, американський народ обрав Дональда Трампа 47-м президентом.

Це сталося через чотири роки після його поразки Джо Байдену.

Що важливо розуміти, лідер республіканців стане першим президентом за більш ніж 120 років, який обіймає цю посаду не поспіль.

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Дональду Трампу вдалося отримати більшість голосів у багатьох “хитких” штатах та навіть там, де прогнозували перемогу Камалі Гарріс, до прикладу у Пенсільванії та Айові.

Поразка віцепрезидентки Камали Гарріс знаменує собою другий випадок за вісім років, коли жінка стала кандидатом від головної партії, але не змогла подолати бар’єр.

Республіканці також забезпечили контроль над Сенатом завдяки вирішальним перемогам: Берні Морено в Огайо, Джима Джастіса у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.

Трамп уже оголосив себе президентом США

З гучною заявою про перемогу на виборах він виступив уранці 6 листопада, коли ще навіть не набрав достатню кількість голосів для перемоги.

Дякую за те, що обрали мене 47-м президентом. Я буду боротися за вас кожного дня. Не заспокоюсь, поки не буде сильна, процвітаюча Америка для нас і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки. Дональд Трамп Новообраний президент США

Окрім того, він традиційно пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства.

У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни, — заявив Трамп. Поширити

Український лідер Володимир Зеленський уже привітав республіканця з перемогою та наголосив, що розраховує на плідну співпрацю для завершення війни РФ проти України.