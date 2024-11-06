6 ноября официально стало известно, что лидер республиканцев Дональд Трамп снова станет президентом США. Его позиция по Украине до сих пор остается неоднозначной, поэтому спрогнозировать действия будущего главы Белого дома крайне сложно. Несмотря на это, Трамп много раз повторял, что планирует быстро добиться завершения войны РФ против Украины.

Помощь США для Украины может уменьшиться

Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.

Они также жаловались на то, что полномасштабная война длится уже более 2,5 лет с момента вторжения России.

Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подтолкнуть Украину к сложному перемирия с Россией.

Эта победа застала Киев в критический момент, когда Россия активизирует наступление на восточный Донбасс. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на передовой "остается сложной", а отдельные участки "требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений". Поделиться

Несмотря на это, как известно команда действующего американского лидера Джо Байдена, которая оказывала Украине мощную поддержку все это время, планирует продолжить указанный курс, пока не покинет Белый дом.

Трамп хочет закончить все войны, однако на каких условиях

Как известно, лидер республиканцев много раз хвалил российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну РФ против Украины.

Более того, он цинично упрекал украинского лидера Владимира Зеленского, утверждая, что тот, мол, допустил начало войны.

Несмотря на это, президент Украины сразу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, а Владимир Путин, кажется, не собирается этого делать.

По убеждению республиканца, войны между Украиной и Россией не было бы, будь он президентом. Более того, Трамп продолжает утверждать, что может остановить войну в течение 24 часов, однако не объясняет, как это будет происходить.

Любое соглашение, даже самое плохое, было бы лучше того, что имеем сейчас, — заявил он. Поделиться

Кроме того, после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке Трамп отметил важность "взаимно выгодного соглашения для обеих сторон".