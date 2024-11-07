Силы ПВО сбили 74 "шахеда" во время очередной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 74 "шахеда" во время очередной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 74 "шахеда" во время очередной атаки РФ на Украину
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В ночь на 7 ноября российские военные выпустили по Украине 106 ударных "Шахедов" и неустановленных дронов. Воздушная оборона уничтожила 74 вражеских БПЛА.

Главные тезисы

  • В ночь на 7 ноября российские военные атаковали Киев с помощью 106 ударных “Шахедов” и неустановленных дронов, что привело к возгораниям и разрушениям.
  • Украинская воздушная оборона сбила 74 вражеских беспилотника, продемонстрировав готовность и эффективность в обороне страны от агрессии.
  • Атака России на Киев вызвала пожары и разрушения в нескольких районах города, однако украинские военные успешно отразили нападение с помощью зенитных ракетных войск и авиации.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 7 ноября (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, ТОТ Крыма.

По состоянию на 12.00 подтверждено избиение 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Фото — t.me/kpszsu

25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ атаковала Киев "шахедами"

Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.

  • в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.

  • В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар был потушен. Без пострадавших.

  • В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия — горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.

  • В Оболонском районе произошло возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

  • В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

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