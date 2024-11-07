Силы ПВО сбили 74 "шахеда" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь на 7 ноября российские военные выпустили по Украине 106 ударных "Шахедов" и неустановленных дронов. Воздушная оборона уничтожила 74 вражеских БПЛА.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 7 ноября (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, ТОТ Крыма.

По состоянию на 12.00 подтверждено избиение 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Фото — t.me/kpszsu

25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ атаковала Киев "шахедами"

Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.

в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.