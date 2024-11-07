Силы ПВО сбили 74 "шахеда" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь на 7 ноября российские военные выпустили по Украине 106 ударных "Шахедов" и неустановленных дронов. Воздушная оборона уничтожила 74 вражеских БПЛА.
Главные тезисы
- В ночь на 7 ноября российские военные атаковали Киев с помощью 106 ударных “Шахедов” и неустановленных дронов, что привело к возгораниям и разрушениям.
- Украинская воздушная оборона сбила 74 вражеских беспилотника, продемонстрировав готовность и эффективность в обороне страны от агрессии.
- Атака России на Киев вызвала пожары и разрушения в нескольких районах города, однако украинские военные успешно отразили нападение с помощью зенитных ракетных войск и авиации.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 7 ноября (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, ТОТ Крыма.
По состоянию на 12.00 подтверждено избиение 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
РФ атаковала Киев "шахедами"
Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.
в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.
Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.
В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар был потушен. Без пострадавших.
В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия — горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.
В Оболонском районе произошло возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.
В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-