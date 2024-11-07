Сили ППО збили 74 "шахеди" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 7 листопада російські військові випустили по Україні 106 ударних "Шахедів" та невстановлених дронів. Повітряна оборона знищила 74 ворожих БпЛА.
Головні тези:
- Українські повітряні сили збили 74 ворожі безпілотники під час атаки РФ на Україну.
- Російська армія атакувала Київ за допомогою 106 ударних "шахедів" та невстановлених дронів, спричинивши пожежі та руйнування.
- Унаслідок нальоту на Київ сталося загоряння в п'яти районах міста, а також пошкодження житла та підприємств.
- За допомогою зенітних ракетних військ, авіації та інших підрозділів українська оборона відбила атаку від ворожих літаків і дронів.
- Збиття безпілотників та відбиття атаки свідчать про готовність та ефективність українських військ в обороні країни від агресії.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 7 листопада (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, ТОТ Криму.
Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони Україн
РФ атакувала Київ "шахедами"
Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.
у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.
Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.
У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих.
У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства — горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється.
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