Сили ППО збили 74 "шахеди" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 7 листопада російські військові випустили по Україні 106 ударних "Шахедів" та невстановлених дронів. Повітряна оборона знищила 74 ворожих БпЛА.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 7 листопада (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, ТОТ Криму.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Фото — t.me/kpszsu

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони Україн

РФ атакувала Київ "шахедами"

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.