Сили ППО збили 74 "шахеди" під час чергової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 74 "шахеди" під час чергової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 74 "шахеди" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 7 листопада російські військові випустили по Україні 106 ударних "Шахедів" та невстановлених дронів. Повітряна оборона знищила 74 ворожих БпЛА.

Головні тези:

  • Українські повітряні сили збили 74 ворожі безпілотники під час атаки РФ на Україну.
  • Російська армія атакувала Київ за допомогою 106 ударних "шахедів" та невстановлених дронів, спричинивши пожежі та руйнування.
  • Унаслідок нальоту на Київ сталося загоряння в п'яти районах міста, а також пошкодження житла та підприємств.
  • За допомогою зенітних ракетних військ, авіації та інших підрозділів українська оборона відбила атаку від ворожих літаків і дронів.
  • Збиття безпілотників та відбиття атаки свідчать про готовність та ефективність українських військ в обороні країни від агресії.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 7 листопада (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, ТОТ Криму.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Фото — t.me/kpszsu

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони Україн

РФ атакувала Київ "шахедами"

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

  • у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих. 

  • У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих. 

  • У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства — горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає. 

  • У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється. 

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Категорія
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