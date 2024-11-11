Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 11 листопада окупанти РФ випустили 2 керовані авіаційні ракети та 74 безпілотники по Україні. Протиповітряна оборона знищила ракети та 39 дронів.

Головні тези:

  • У ніч на 11 листопада Силами ППО України збито 39 безпілотників та дві ракети під час атаки РФ на українську територію.
  • Атака окупантів з РФ була відбита за допомогою зенітних ракетних військ, авіації та інших підрозділів оборони України.
  • Росіяни завдали ударів дронами по Миколаєву, внаслідок чого загинули 5 людей та одна жінка була госпіталізована.
  • У Запоріжжі також були авіаудари російських військ, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 21 громадянина, серед яких були підлітки.
  • У цілому атака РФ на Україну 11 листопада спричинила серйозні руйнування та людські жертви, що свідчить про намір агресора насильствено втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото — t.me/kpszsu

30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

РФ атакувала Миколаїв та Запоріжжя — загинуло 6 людей

Як зазначається, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.

У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.  

Загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".

Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку — їх оперативно загасили.

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, по Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів.

Станом на 07:22 відомо про одного загиблого та 21 пораненого. З них вісім потрапили до лікарні. Серед поранених хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років.

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