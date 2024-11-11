Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 11 листопада окупанти РФ випустили 2 керовані авіаційні ракети та 74 безпілотники по Україні. Протиповітряна оборона знищила ракети та 39 дронів.
Головні тези:
- У ніч на 11 листопада Силами ППО України збито 39 безпілотників та дві ракети під час атаки РФ на українську територію.
- Атака окупантів з РФ була відбита за допомогою зенітних ракетних військ, авіації та інших підрозділів оборони України.
- Росіяни завдали ударів дронами по Миколаєву, внаслідок чого загинули 5 людей та одна жінка була госпіталізована.
- У Запоріжжі також були авіаудари російських військ, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 21 громадянина, серед яких були підлітки.
- У цілому атака РФ на Україну 11 листопада спричинила серйозні руйнування та людські жертви, що свідчить про намір агресора насильствено втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.
Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
РФ атакувала Миколаїв та Запоріжжя — загинуло 6 людей
Як зазначається, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.
У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.
Загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".
Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку — їх оперативно загасили.
Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, по Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів.
Станом на 07:22 відомо про одного загиблого та 21 пораненого. З них вісім потрапили до лікарні. Серед поранених хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років.
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