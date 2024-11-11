Сили ППО збили 39 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 11 листопада окупанти РФ випустили 2 керовані авіаційні ракети та 74 безпілотники по Україні. Протиповітряна оборона знищила ракети та 39 дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото — t.me/kpszsu

30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Поширити

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

РФ атакувала Миколаїв та Запоріжжя — загинуло 6 людей

Як зазначається, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.

У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.

Загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".

Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку — їх оперативно загасили.

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, по Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів.