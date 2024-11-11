Силы ПВО сбили 39 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 39 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 39 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 11 ноября оккупанты РФ выпустили 2 управляемые авиационные ракеты и 74 беспилотника по Украине. Противовоздушная оборона уничтожила ракеты и 39 дронов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно сбили 39 беспилотников и две ракеты во время атаки РФ на украинскую территорию.
  • Атака оккупантов привела к гибели людей и серьезным разрушениям в разных регионах Украины.
  • Агрессивные действия России свидетельствуют о намерении вмешиваться во внутренние дела соседней страны насильственным путем.
  • Атака была отражена силами зенитных ракетных войск, авиации и других подразделений обороны Украины, что позволило нанести ущерб врагу.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 11 ноября (с 20.00 10 ноября) враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ТОТ Запорожской обл., 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтар , Орел, Брянск — РФ.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ атаковала Николаев и Запорожье — погибли 6 человек

Как отмечается, по Николаеву россияне нанесли удары дронами. Пять человек погибли, одна женщина получила острую реакцию на стресс, она госпитализирована в медицинское учреждение.

В полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома.

Захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме — их оперативно потушили.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, по Запорожье россияне нанесли трех авиаударов.

По состоянию на 07:22 известно о одного погибшего и 21 раненого. Из них восемь попали в больницу. Среди раненых мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет.

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