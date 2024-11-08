АТЕШ зафиксировал систему ПВО российских оккупантов в Севастополе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал систему ПВО российских оккупантов в Севастополе — видео

РЛС
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ следят за работой системы российской противовоздушной обороны в Крыму.

Главные тезисы

  • АТЕШ следит за работой системы ПВО оккупантов в Севастополе, готовя сюрпризы для размещенных РЛС и стрелковых батарей.
  • Слабое укрепление и неэффективная оборона оккупированных территорий делают их уязвимыми перед возможными ударами со стороны ВСУ.
  • Наблюдения и действия АТЕШ важны для обнародования информации о действиях оккупантов в Крыму и поддержания сопротивления на местах.

АТЕШ ведет наблюдение за ПВО оккупантов в Севастополе

Агенты АТЕШ фиксируют работу РЛС "Подлит", которую рашисты разместили в районе Стрелковой бухты.

Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что данная РЛС им поможет. Но спешим их огорчить, у нас есть сюрпризы, к которым они точно не готовы!

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.

Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится.

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