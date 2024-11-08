АТЕШ зафиксировал систему ПВО российских оккупантов в Севастополе — видео

АТЕШ ведет наблюдение за ПВО оккупантов в Севастополе

Агенты АТЕШ фиксируют работу РЛС "Подлит", которую рашисты разместили в районе Стрелковой бухты.

Оккупанты боятся очередных ударов со стороны ВСУ и надеются, что данная РЛС им поможет. Но спешим их огорчить, у нас есть сюрпризы, к которым они точно не готовы! Поделиться

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.