АТЕШ зафиксировал систему ПВО российских оккупантов в Севастополе — видео

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ следят за работой системы российской противовоздушной обороны в Крыму.
Главные тезисы
- АТЕШ следит за работой системы ПВО оккупантов в Севастополе, готовя сюрпризы для размещенных РЛС и стрелковых батарей.
- Слабое укрепление и неэффективная оборона оккупированных территорий делают их уязвимыми перед возможными ударами со стороны ВСУ.
- Наблюдения и действия АТЕШ важны для обнародования информации о действиях оккупантов в Крыму и поддержания сопротивления на местах.
АТЕШ ведет наблюдение за ПВО оккупантов в Севастополе
Агенты АТЕШ фиксируют работу РЛС "Подлит", которую рашисты разместили в районе Стрелковой бухты.
Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты
По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.
"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.
Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится.
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