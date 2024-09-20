Партизаны в Донецкой области нашли склад с артиллерийским БК оккупантов

Наш агент из числа военнослужащих 36 ОМСБр доложил нам информацию о местоположении нового полевого артиллерийского состава вблизи населенного пункта Берестово Донецкой области. Поделиться

Туда несколько дней подряд свозилось КАМАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.

Координаты: 47.575882, 38.310768

АТЕШ обнаружил новейший ЗРК РФ на оккупированной Донбассе

Агент АТЕШ нашел последнюю модификацию ЗРК Тор-М2 и десяток обслуживающих комплекс оккупантов. По наблюдениям, военнослужащие России не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно охлаждаясь в посадке. Поделиться

АТЕШ заметил, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС.