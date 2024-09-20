АТЕШ нашел новый артиллерийский арсенал РФ в Донецкой области

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили большой полевой артиллерийский состав российских окупантов в Донецкой области.
Главные тезисы
- Партизаны движения крымскотатарского сопротивления обнаружили артиллерийский арсенал российских оккупантов в Донецкой области.
- Найден полевой артиллерийский состав с большим количеством боеприпасов и новейшим ЗРК Тор-М2.
- Российские оккупанты проявили повышенную осторожность из-за угрозы атак и отключили РЛС возле размещения ЗРК.
- Coординаты местоположения артиллерийского состава: 47.575882, 38.310768.
- Агенты АТЕШ раскрыли информацию о новейших военных технологиях и действиях российских силовиков на оккупированных территориях.
Партизаны в Донецкой области нашли склад с артиллерийским БК оккупантов
Туда несколько дней подряд свозилось КАМАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.
Координаты: 47.575882, 38.310768
АТЕШ обнаружил новейший ЗРК РФ на оккупированной Донбассе
АТЕШ заметил, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС.
Также РЛС держат постоянно отключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ выносит такие установки оперативно.
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