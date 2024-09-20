АТЕШ нашел новый артиллерийский арсенал РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел новый артиллерийский арсенал РФ в Донецкой области

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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили большой полевой артиллерийский состав российских окупантов в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Партизаны движения крымскотатарского сопротивления обнаружили артиллерийский арсенал российских оккупантов в Донецкой области.
  • Найден полевой артиллерийский состав с большим количеством боеприпасов и новейшим ЗРК Тор-М2.
  • Российские оккупанты проявили повышенную осторожность из-за угрозы атак и отключили РЛС возле размещения ЗРК.
  • Coординаты местоположения артиллерийского состава: 47.575882, 38.310768.
  • Агенты АТЕШ раскрыли информацию о новейших военных технологиях и действиях российских силовиков на оккупированных территориях.

Партизаны в Донецкой области нашли склад с артиллерийским БК оккупантов

Наш агент из числа военнослужащих 36 ОМСБр доложил нам информацию о местоположении нового полевого артиллерийского состава вблизи населенного пункта Берестово Донецкой области.

Туда несколько дней подряд свозилось КАМАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.

Координаты: 47.575882, 38.310768

АТЕШ обнаружил новейший ЗРК РФ на оккупированной Донбассе

Агент АТЕШ нашел последнюю модификацию ЗРК Тор-М2 и десяток обслуживающих комплекс оккупантов. По наблюдениям, военнослужащие России не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно охлаждаясь в посадке.

АТЕШ заметил, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС.

Также РЛС держат постоянно отключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ выносит такие установки оперативно.

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