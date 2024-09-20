АТЕШ знайшов новий артилерійський арсенал РФ на Донеччині

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили великий польовий артилерійський склад російських окупантів у Донецькій області.
Головні тези:
- Партизани АТЕШ виявили великий польовий артилерійський склад російських окупантів на Донеччині з великою кількістю боєприпасів.
- Агенти виявили також новітній ЗРК Тор-М2 та обслуговуючий його екіпаж на окупованій території, та зафіксували низьку готовність до ведення бойових дій.
- Зафіксовано збільшену кількість патрулів і вимкнену РЛС в районі розміщення ЗРК, що свідчить про підвищену обережність окупантів перед можливими атаками.
Партизани на Донеччині знайшли склад з артилерійським БК окупантів
Туди кілька днів поспіль звозилися КАМАЗами та УРАЛами величезна кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.
Координати: 47.575882, 38.310768
АТЕШ виявив новітній ЗРК РФ на окупованій Донеччині
АТЕШ помітив, що окупанти значно збільшили кількість патрулів у районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС.
Також РЛС тримають постійно вимкненою, оскільки AGM-88 від ЗСУ виносить такі установки оперативно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-