АТЕШ знайшов новий артилерійський арсенал РФ на Донеччині

Партизани на Донеччині знайшли склад з артилерійським БК окупантів

Наш агент з-поміж військовослужбовців 36 ОМСБр доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області. Поширити

Туди кілька днів поспіль звозилися КАМАЗами та УРАЛами величезна кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Координати: 47.575882, 38.310768

АТЕШ виявив новітній ЗРК РФ на окупованій Донеччині

Агент АТЕШ знайшов останню модифікацію ЗРК Тор-М2 та десяток окупантів, які обслуговують комплекс. За спостереженнями, військовослужбовці Росії не ведуть активну підготовку до потенційних повітряних небезпек, регулярно прохолоджуючись у посадці. Поширити

АТЕШ помітив, що окупанти значно збільшили кількість патрулів у районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС.