АТЕШ знайшов новий артилерійський арсенал РФ на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов новий артилерійський арсенал РФ на Донеччині

Склад БК
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Джерело:  АТЕШ

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили великий польовий артилерійський склад російських окупантів у Донецькій області.

Головні тези:

  • Партизани АТЕШ виявили великий польовий артилерійський склад російських окупантів на Донеччині з великою кількістю боєприпасів.
  • Агенти виявили також новітній ЗРК Тор-М2 та обслуговуючий його екіпаж на окупованій території, та зафіксували низьку готовність до ведення бойових дій.
  • Зафіксовано збільшену кількість патрулів і вимкнену РЛС в районі розміщення ЗРК, що свідчить про підвищену обережність окупантів перед можливими атаками.

Партизани на Донеччині знайшли склад з артилерійським БК окупантів

Наш агент з-поміж військовослужбовців 36 ОМСБр доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області.

Туди кілька днів поспіль звозилися КАМАЗами та УРАЛами величезна кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Координати: 47.575882, 38.310768

АТЕШ виявив новітній ЗРК РФ на окупованій Донеччині

Агент АТЕШ знайшов останню модифікацію ЗРК Тор-М2 та десяток окупантів, які обслуговують комплекс. За спостереженнями, військовослужбовці Росії не ведуть активну підготовку до потенційних повітряних небезпек, регулярно прохолоджуючись у посадці.

АТЕШ помітив, що окупанти значно збільшили кількість патрулів у районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС.

Також РЛС тримають постійно вимкненою, оскільки AGM-88 від ЗСУ виносить такі установки оперативно.

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