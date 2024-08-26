АТЕШ дізнався про значні втрати армії РФ під Вовчанськом

На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань.