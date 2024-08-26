АТЕШ дізнався про значні втрати армії РФ під Вовчанськом
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ дізнався про значні втрати армії РФ під Вовчанськом

Втрати РФ
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху кримськотарського опору АТЕШ розвідали, що на Харківському напрямку російська армія "тупцює на одному місці", втрачаючи свій особовий склад

Головні тези:

  • Під Вовчанськом російська армія втрачає до 20% особового складу під час штурмів, внаслідок чого її бойова готовність падає.
  • Російські військовослужбовці, заблоковані українськими військами на агрегатному заводі, довгі місяці зазнають значних втрат та не отримують необхідну допомогу.
  • Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ активно розвідають дії російських військ поблизу Вовчанська, що допомагає Українським Збройним Силам.
  • Дезорієнтований та немотивований особовий склад РФ відмовляється вести бойові дії після втрат серед бойових друзів та відсутності сприяння з командування.
  • Українська армія ефективно використовує блокування російських підрозділів для забезпечення безпеки та утримання позицій в районі Вовчанська.

Російська армія втрачає по 20% особового складу під час штурмів Вовчанську

Агент АТЕШ із 138-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ повідомив, що росіяни, намагаючись штурмувати Вовчанськ, втратили 20% особового складу за кілька днів штурмів.

Ще два тижні тому бригада вже мала бути небоєздатною, аналізують у підпіллі. Але, за їхніми словами, до сьогодні командири 138-ї бригади розповідають особовому складу "байки" про швидке підкріплення та доукомплектування їхнього підрозділу.

Особовий склад, який втратив своїх бойових друзів, дізнавшись про те, що сім'ї загиблих ніяк не повідомлені, відмовляється продовжувати ведення бойових дій. Мотивації нема

Підрозділи РФ заблоковані ЗСУ на агрегатному заводі під Вовчанськом

На агрегатному заводі у районі Вовчанська російські військові вже декілька місяців заблоковані українською армією

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, для виконання завдань логістики окупанти використовують безпілотники, як, наприклад, на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, зокрема, на агрегатному заводі.

Там вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, заблокований українськими військами.

На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань.

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