АТЕШ узнал о значительных потерях армии РФ под Волчанском
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ узнал о значительных потерях армии РФ под Волчанском

Потери
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны движения крымскотарского сопротивления АТЕШ разведали, что на Харьковском направлении российская армия "топчется на одном месте", теряя свой личный состав

Главные тезисы

  • Российская армия теряет до 20% личного состава во время штурмов под Волчанском, что снижает ее боевую готовность.
  • Украинская армия активно использует блокировку российских подразделений для обеспечения безопасности и удержания позиций в районе Волчанска.
  • Дезориентированный и немотивированный личный состав РФ отказывается продолжать боевые действия из-за потерь и отсутствия содействия командованию.
  • Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ осуществляют разведку действий российских войск вблизи Волчанска, помогая украинским вооруженным силам.

Российская армия теряет по 20% личного состава во время штурмов Волчанска

Агент АТЕШ из 138-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что россияне, пытаясь штурмовать Волчанск, потеряли 20% личного состава за несколько дней штурмов.

Еще две недели назад бригада уже должна быть небоеспособной, анализируют в подполье. Но, по их словам, до сегодняшнего дня командиры 138-й бригады рассказывают личному составу "басни" о скором подкреплении и доукомплектовании их подразделения.

Личный состав, потерявший своих боевых друзей, узнав о том, что семьи погибших никак не поставлены в известность, отказывается продолжать ведение боевых действий. Мотивации нет

Подразделения РФ заблокированы ВСУ на агрегатном заводе под Волчанском

На агрегатном заводе в районе Волчанска российские военные уже несколько месяцев заблокированы украинской армией

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, для выполнения задач логистики оккупанты используют беспилотники, как, например, на заблокированном участке в районе Волчанска, в частности, на агрегатном заводе.

Там уже несколько месяцев находится российское подразделение, заблокированное украинскими войсками.

В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там понесут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые, способные вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину
РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ срывают планы армии РФ по прорыву в районе Волчанска
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ уже несколько месяцев заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске
Солдаты РФ уже несколько месяцев заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?