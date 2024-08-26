АТЕШ узнал о значительных потерях армии РФ под Волчанском

Партизаны движения крымскотарского сопротивления АТЕШ разведали, что на Харьковском направлении российская армия "топчется на одном месте", теряя свой личный состав
Главные тезисы
- Российская армия теряет до 20% личного состава во время штурмов под Волчанском, что снижает ее боевую готовность.
- Украинская армия активно использует блокировку российских подразделений для обеспечения безопасности и удержания позиций в районе Волчанска.
- Дезориентированный и немотивированный личный состав РФ отказывается продолжать боевые действия из-за потерь и отсутствия содействия командованию.
- Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ осуществляют разведку действий российских войск вблизи Волчанска, помогая украинским вооруженным силам.
Российская армия теряет по 20% личного состава во время штурмов Волчанска
Агент АТЕШ из 138-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что россияне, пытаясь штурмовать Волчанск, потеряли 20% личного состава за несколько дней штурмов.
Личный состав, потерявший своих боевых друзей, узнав о том, что семьи погибших никак не поставлены в известность, отказывается продолжать ведение боевых действий. Мотивации нет
Подразделения РФ заблокированы ВСУ на агрегатном заводе под Волчанском
На агрегатном заводе в районе Волчанска российские военные уже несколько месяцев заблокированы украинской армией
Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
По его словам, для выполнения задач логистики оккупанты используют беспилотники, как, например, на заблокированном участке в районе Волчанска, в частности, на агрегатном заводе.
Там уже несколько месяцев находится российское подразделение, заблокированное украинскими войсками.
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