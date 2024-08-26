АТЕШ узнал о значительных потерях армии РФ под Волчанском

Партизаны движения крымскотарского сопротивления АТЕШ разведали, что на Харьковском направлении российская армия "топчется на одном месте", теряя свой личный состав

Российская армия теряет по 20% личного состава во время штурмов Волчанска

Агент АТЕШ из 138-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что россияне, пытаясь штурмовать Волчанск, потеряли 20% личного состава за несколько дней штурмов.

Еще две недели назад бригада уже должна быть небоеспособной, анализируют в подполье. Но, по их словам, до сегодняшнего дня командиры 138-й бригады рассказывают личному составу "басни" о скором подкреплении и доукомплектовании их подразделения. Поделиться

Личный состав, потерявший своих боевых друзей, узнав о том, что семьи погибших никак не поставлены в известность, отказывается продолжать ведение боевых действий. Мотивации нет

Подразделения РФ заблокированы ВСУ на агрегатном заводе под Волчанском

На агрегатном заводе в районе Волчанска российские военные уже несколько месяцев заблокированы украинской армией

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, для выполнения задач логистики оккупанты используют беспилотники, как, например, на заблокированном участке в районе Волчанска, в частности, на агрегатном заводе.

Там уже несколько месяцев находится российское подразделение, заблокированное украинскими войсками.