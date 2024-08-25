Солдаты РФ уже несколько месяцев заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ уже несколько месяцев заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске

Солдаты РФ уже несколько месяцев заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные, заблокированные там уже несколько месяцев благодаря ВСУ.

Главные тезисы

  • Российские военные подразделения заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области украинскими войсками.
  • Подразделения РФ испытывают потери, включая раненых и погибших, а также используют беспилотники для логистики.
  • РФ задействовала штурмовые группы, в том числе из состава 4-й дршбр, для улучшения системы связи и логистического обеспечения о/с в районе Волчанска.
  • Возле населенного пункта Тихое противник активно сосредоточился на воздушной разведке и усовершенствовании инженерно-фортификационных позиций.

Какая ситуация в Волчанске

Как сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, для выполнения задач логистики оккупанты РФ используют беспилотники.

В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе

Он добавил, что на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками.

В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там понесут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые, которые могут вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям, — отметил Саранцев.

РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске

Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области.

В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр для проведения логистического обеспечения о/с и улучшения системы связи.

Также ранее в районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник сосредоточил усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций.

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