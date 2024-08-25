Солдати РФ вже кілька місяців заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ вже кілька місяців заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську

Солдати РФ вже кілька місяців заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові, які заблоковані там вже декілька місяців завдяки ЗСУ.

Головні тези:

  • У Вовчанську Харківської області залишаються заблоковані російські військові на агрегатному заводі внаслідок дій ЗСУ.
  • Російські війська використовують безпілотники для виконання завдань логістики на заблокованій ділянці у Вовчанську.
  • Зокрема, ворог завів штурмові групи у Вовчанську для покращення системи зв’язку та логістичного забезпечення окупаційних сил.
  • У російського підрозділу на агрегатному заводі є поранені та загиблі військовослужбовці, які залишаються там від декілька місяців.

Яка ситуація у Вовчанську

Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, для виконання завдань логістики окупанти РФ використовують безпілотники.

Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі

Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.

На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань, — зазначив Саранцев.

РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську

Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області.

Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.

Також раніше в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосередив зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

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