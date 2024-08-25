Солдати РФ вже кілька місяців заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові, які заблоковані там вже декілька місяців завдяки ЗСУ.
Головні тези:
- У Вовчанську Харківської області залишаються заблоковані російські військові на агрегатному заводі внаслідок дій ЗСУ.
- Російські війська використовують безпілотники для виконання завдань логістики на заблокованій ділянці у Вовчанську.
- Зокрема, ворог завів штурмові групи у Вовчанську для покращення системи зв’язку та логістичного забезпечення окупаційних сил.
- У російського підрозділу на агрегатному заводі є поранені та загиблі військовослужбовці, які залишаються там від декілька місяців.
Яка ситуація у Вовчанську
Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, для виконання завдань логістики окупанти РФ використовують безпілотники.
Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі
Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.
РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську
Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області.
Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.
Також раніше в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосередив зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.
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