Солдати РФ вже кілька місяців заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові, які заблоковані там вже декілька місяців завдяки ЗСУ.

Яка ситуація у Вовчанську

Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, для виконання завдань логістики окупанти РФ використовують безпілотники.

Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі

Він додав, що на заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.

На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань, — зазначив Саранцев. Поширити

РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську

Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області.

Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.

Також раніше в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосередив зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.