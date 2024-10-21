АТЕШ разведал детали работы предприятия ВПК РФ в Брянске

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ попали на один из военных заводов России, производящий комплексы для подавления спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем.
Главные тезисы
- Брянский электромеханический завод является ключевым звеном военно-промышленного комплекса России, специализирующимся на производстве военных систем.
- БЭМЗ производит комплексы для подавления спутников-шпионов и другие военные системы, включая систему РЭБ Красуха-4 с радиусом действия до 300 км.
- На предприятии выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы, бортовая авиационная аппаратура и радиолокационные станции для самолетов.
АТЕШ разведал нюансы работы Брянского электромеханического завода
«БЭМЗ» очень важное предприятие для военно-промышленного комплекса России, обладающего мощной производственной базой. На данном производственном объекте выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортовая авиационная аппаратура, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами, а также радиолокационные станции для самолетов.
Координаты: 53.32949145414071, 34.252962229229844
Также здесь была разработана система РЭБ «Красуха-4» — комплекс, осуществляющий подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС в радиусе до 300 км.
АТЕШ нашел военный объект РФ в Красноярске
Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.
Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.
Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-