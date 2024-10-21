АТЕШ разведал детали работы предприятия ВПК РФ в Брянске
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал детали работы предприятия ВПК РФ в Брянске

БЭМЗ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ попали на один из военных заводов России, производящий комплексы для подавления спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем.

Главные тезисы

  • Брянский электромеханический завод является ключевым звеном военно-промышленного комплекса России, специализирующимся на производстве военных систем.
  • БЭМЗ производит комплексы для подавления спутников-шпионов и другие военные системы, включая систему РЭБ Красуха-4 с радиусом действия до 300 км.
  • На предприятии выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы, бортовая авиационная аппаратура и радиолокационные станции для самолетов.

АТЕШ разведал нюансы работы Брянского электромеханического завода

«БЭМЗ» очень важное предприятие для военно-промышленного комплекса России, обладающего мощной производственной базой. На данном производственном объекте выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортовая авиационная аппаратура, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами, а также радиолокационные станции для самолетов.

Координаты: 53.32949145414071, 34.252962229229844

Брянский электромеханический завод

Также здесь была разработана система РЭБ «Красуха-4» — комплекс, осуществляющий подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС в радиусе до 300 км.

Еще в июне 2022 года «БЭМЗ» попал под санкции США, а через 2 года — под санкции ЕС Пора попасть и под «санкции» Сил обороны Украины! — отметили в АТЕШ.

АТЕШ нашел военный объект РФ в Красноярске

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.

Спасибо отдельным личностям в персонале и охране за "качественную" работу и содействие нашим агентам при выполнении работ.

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