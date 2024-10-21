АТЕШ розвідав деталі роботи підприємства ВПК РФ у Брянську
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ розвідав деталі роботи підприємства ВПК РФ у Брянську

Військовий завод у Брянську
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ дісталися одного з військових заводів Росії, який виробляє комплекси для придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем.

Головні тези:

  • Брянський електромеханічний завод є важливим ланцюгом військово-промислового комплексу Росії.
  • На заводі випускаються комплекси для придушення супутників-шпигунів та інші військові системи.
  • Система РЕБ «Красуха-4», розроблена на «БЕМЗ», забезпечує придушення супутників-шпигунів та радарів у радіусі до 300 км.

АТЕШ розвідав нюанси роботи Брянського електромеханічного заводу

«БЕМЗ» дуже важливе підприємство для військово-промислового комплексу Росії, що володіє потужною виробничою базою. На даному виробничому об'єкті випускаються наземні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), бортова авіаційна апаратура, цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами, а також станції радіолокації для літаків.

Координати: 53.32949145414071, 34.252962229229844

Брянський електромеханічний завод

Також саме тут було розроблено систему РЕБ «Красуха-4» — комплекс, який здійснює придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем АВАКС у радіусі до 300 км.

Ще в червні 2022 року «БЕМЗ» потрапив під санкції США, а через 2 роки — під санкції ЄС Настав час потрапити і під «санкції» Сил оборони України! — зазначили в АТЕШ.

АТЕШ знайшов військовий об’єкт РФ у Красноярську

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.

Спасибі окремим особистостям у персоналі та охороні за "якісну" роботу і сприяння нашим агентам при виконанні робіт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ дізнався про значні втрати армії РФ під Вовчанськом
Втрати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Керченський міст доживає свої дні ― АТЕШ показав красномовні фото
Кримський міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ знайшов новий артилерійський арсенал РФ на Донеччині
Склад БК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?