АТЕШ розвідав деталі роботи підприємства ВПК РФ у Брянську

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ дісталися одного з військових заводів Росії, який виробляє комплекси для придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем.

АТЕШ розвідав нюанси роботи Брянського електромеханічного заводу

«БЕМЗ» дуже важливе підприємство для військово-промислового комплексу Росії, що володіє потужною виробничою базою. На даному виробничому об'єкті випускаються наземні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), бортова авіаційна апаратура, цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами, а також станції радіолокації для літаків.

Координати: 53.32949145414071, 34.252962229229844

Брянський електромеханічний завод

Також саме тут було розроблено систему РЕБ «Красуха-4» — комплекс, який здійснює придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем АВАКС у радіусі до 300 км.

Ще в червні 2022 року «БЕМЗ» потрапив під санкції США, а через 2 роки — під санкції ЄС Настав час потрапити і під «санкції» Сил оборони України! — зазначили в АТЕШ. Поширити

АТЕШ знайшов військовий об’єкт РФ у Красноярську

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.