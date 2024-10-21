АТЕШ розвідав деталі роботи підприємства ВПК РФ у Брянську

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ дісталися одного з військових заводів Росії, який виробляє комплекси для придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем.
Головні тези:
- Брянський електромеханічний завод є важливим ланцюгом військово-промислового комплексу Росії.
- На заводі випускаються комплекси для придушення супутників-шпигунів та інші військові системи.
- Система РЕБ «Красуха-4», розроблена на «БЕМЗ», забезпечує придушення супутників-шпигунів та радарів у радіусі до 300 км.
АТЕШ розвідав нюанси роботи Брянського електромеханічного заводу
«БЕМЗ» дуже важливе підприємство для військово-промислового комплексу Росії, що володіє потужною виробничою базою. На даному виробничому об'єкті випускаються наземні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), бортова авіаційна апаратура, цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами, а також станції радіолокації для літаків.
Координати: 53.32949145414071, 34.252962229229844
Також саме тут було розроблено систему РЕБ «Красуха-4» — комплекс, який здійснює придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем АВАКС у радіусі до 300 км.
АТЕШ знайшов військовий об’єкт РФ у Красноярську
Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.
Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.
Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.
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