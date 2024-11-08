АТЕШ зафіксував систему ППО російських окупантів у Севастополі — відео

Партизани руху кримськотатарського спротиву АТЕШ слідкують за роботою системи російської протиповітряної оборони у Криму.
Головні тези:
- АТЕШ веде спостереження за системою протиповітряної оборони російських окупантів у Севастополі.
- АТЕШ готує “сюрпризи” для росіян, що розміщують РЛС та стрілецькі батареї.
АТЕШ веде спостереження за ППО окупантів у Севастополі
Агенти АТЕШ фіксують роботу РЛС "Підліт", яку рашисти розмістили в районі Стрілецької бухти.
Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти
За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.
"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.
Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-