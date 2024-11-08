АТЕШ зафіксував систему ППО російських окупантів у Севастополі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ зафіксував систему ППО російських окупантів у Севастополі — відео

РЛС Підліт
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху кримськотатарського спротиву АТЕШ слідкують за роботою системи російської протиповітряної оборони у Криму.

Головні тези:

  • АТЕШ веде спостереження за системою протиповітряної оборони російських окупантів у Севастополі.
  • АТЕШ готує “сюрпризи” для росіян, що розміщують РЛС та стрілецькі батареї.

АТЕШ веде спостереження за ППО окупантів у Севастополі

Агенти АТЕШ фіксують роботу РЛС "Підліт", яку рашисти розмістили в районі Стрілецької бухти.

Окупанти бояться чергових ударів з боку ЗСУ і сподіваються, що дана РЛС їм допоможе. Але поспішаємо їх засмутити, у нас є «сюрпризи», до яких вони точно не готові!

Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти

За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.

"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.

Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня.

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