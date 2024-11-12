РФ запустила по Україні понад сотні дронів. Сили ППО збили 46 "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила по Україні понад сотні дронів. Сили ППО збили 46 "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ
РФ запустила по Україні понад сотні дронів. Сили ППО збили 46 "шахедів"

В ніч на 12 листопада російська армія завдала ракетно-бомбових ударів та випустила 110 безпілотників по Україні. Сили ППО збили 46 із них, ще 60 було локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь.

Головні тези:

  • Російська армія випустила 110 дронів по Україні, проте сили ППО збили 46 з них та локаційно загубили 60.
  • У зазначеній нічній атаці РФ використовували різноманітні ракетно-бомбові засоби та безпілотники типу Shahed.
  • Зафіксовано удари по різних областях України, включаючи Харківщину, Сумщину, Черкаську та інші.
  • Запорізька область також постраждала від авіаударів, що призвели до руйнувань та блокування людей у житлових будівлях.
  • У результаті рятувальники змогли врятувати заблокованих людей, допомога медиків не знадобилася. Зараз триває рятувальна операція.

У Повітряних силах розкрили деталі чергової атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 12 листопада (із 21.00 понеділка) противник завдав удару:

  • по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ

  • атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині

  • вдарив керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині

  • атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ — РФ.

Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото — t.me/kpszsu

60 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Окупанти РФ вдарили по Запорізькій області

У ніч проти 12 листопада російські війська завдали авіаударів по житловій забудові у Василівському та Запорізькому районах Запорізької області: є руйнування, в одному з будинків були заблоковані люди.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.

Пізніше Федоров повідомив, що рятувальники звільнили людей, які були заблоковані в понівеченій російським авіаударом багатоповерхівці в Степногірську.

На щастя, допомога медиків не знадобилася, — підсумував голова ОВА.

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