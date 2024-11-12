РФ запустила по Україні понад сотні дронів. Сили ППО збили 46 "шахедів"

В ніч на 12 листопада російська армія завдала ракетно-бомбових ударів та випустила 110 безпілотників по Україні. Сили ППО збили 46 із них, ще 60 було локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь.
Головні тези:
- Російська армія випустила 110 дронів по Україні, проте сили ППО збили 46 з них та локаційно загубили 60.
- У зазначеній нічній атаці РФ використовували різноманітні ракетно-бомбові засоби та безпілотники типу Shahed.
- Зафіксовано удари по різних областях України, включаючи Харківщину, Сумщину, Черкаську та інші.
- Запорізька область також постраждала від авіаударів, що призвели до руйнувань та блокування людей у житлових будівлях.
- У результаті рятувальники змогли врятувати заблокованих людей, допомога медиків не знадобилася. Зараз триває рятувальна операція.
У Повітряних силах розкрили деталі чергової атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 12 листопада (із 21.00 понеділка) противник завдав удару:
по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ
атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині
вдарив керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині
атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ — РФ.
Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Окупанти РФ вдарили по Запорізькій області
У ніч проти 12 листопада російські війська завдали авіаударів по житловій забудові у Василівському та Запорізькому районах Запорізької області: є руйнування, в одному з будинків були заблоковані люди.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.
Пізніше Федоров повідомив, що рятувальники звільнили людей, які були заблоковані в понівеченій російським авіаударом багатоповерхівці в Степногірську.
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