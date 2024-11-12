РФ запустила по Украине более сотни дронов. Силы ПВО сбили 46 "шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более сотни дронов. Силы ПВО сбили 46 "шахедов"

Воздушные Силы ВСУ
РФ запустила по Украине более сотни дронов. Силы ПВО сбили 46 "шахедов"
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В ночь на 12 ноября российская армия нанесла ракетно-бомбовые удары и выпустила 110 беспилотников по Украине. Силы ПВО сбили 46 из них, еще 60 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.

Главные тезисы

  • Российская армия выпустила 110 дронов по Украине, однако силы ПВО сбили 46 из них и локационно потеряли 60.
  • В отмеченной ночной атаке РФ использовали разнообразные ракетно-бомбовые средства и беспилотники типа Shahed.
  • Зафиксированы удары по разным областям Украины, включая Харьковщину, Сумщину, Черкасскую и другие.
  • Запорожская область также пострадала от авиаударов, которые привели к разрушениям и блокировке людей в жилых зданиях.
  • В результате спасатели смогли спасти заблокированных людей, помощь медиков не понадобилась. Сейчас идет спасательная операция.

В Воздушных силах раскрыли детали очередной атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 12 ноября (с 21.00 понедельника) противник нанес удар:

  • по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ

  • атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ по Черниговщине

  • ударил управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине

  • атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ.

По состоянию на 11:00 подтверждено убыток 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

60 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Оккупанты РФ ударили по Запорожской области

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли авиаудары по жилой застройке в Васильевском и Запорожском районах Запорожской области: есть разрушения, в одном из домов были заблокированы люди.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате этих ударов в многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.

Позже Федоров сообщил, что спасатели уволили людей, которые были заблокированы в изуродованной российским авиаударом многоэтажке в Степногорске.

К счастью, помощь медиков не понадобилась, — подытожил председатель ОВА.

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