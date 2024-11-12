РФ запустила по Украине более сотни дронов. Силы ПВО сбили 46 "шахедов"

В ночь на 12 ноября российская армия нанесла ракетно-бомбовые удары и выпустила 110 беспилотников по Украине. Силы ПВО сбили 46 из них, еще 60 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.
Главные тезисы
- Российская армия выпустила 110 дронов по Украине, однако силы ПВО сбили 46 из них и локационно потеряли 60.
- В отмеченной ночной атаке РФ использовали разнообразные ракетно-бомбовые средства и беспилотники типа Shahed.
- Зафиксированы удары по разным областям Украины, включая Харьковщину, Сумщину, Черкасскую и другие.
- Запорожская область также пострадала от авиаударов, которые привели к разрушениям и блокировке людей в жилых зданиях.
- В результате спасатели смогли спасти заблокированных людей, помощь медиков не понадобилась. Сейчас идет спасательная операция.
В Воздушных силах раскрыли детали очередной атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 12 ноября (с 21.00 понедельника) противник нанес удар:
по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ
атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ по Черниговщине
ударил управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине
атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ.
По состоянию на 11:00 подтверждено убыток 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Оккупанты РФ ударили по Запорожской области
В ночь на 12 ноября российские войска нанесли авиаудары по жилой застройке в Васильевском и Запорожском районах Запорожской области: есть разрушения, в одном из домов были заблокированы люди.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате этих ударов в многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.
Позже Федоров сообщил, что спасатели уволили людей, которые были заблокированы в изуродованной российским авиаударом многоэтажке в Степногорске.
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