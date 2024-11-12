РФ запустила по Украине более сотни дронов. Силы ПВО сбили 46 "шахедов"

В ночь на 12 ноября российская армия нанесла ракетно-бомбовые удары и выпустила 110 беспилотников по Украине. Силы ПВО сбили 46 из них, еще 60 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.

В Воздушных силах раскрыли детали очередной атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 12 ноября (с 21.00 понедельника) противник нанес удар:

по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ

атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ по Черниговщине

ударил управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине

атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ.

По состоянию на 11:00 подтверждено убыток 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

60 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси. Поделиться

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Оккупанты РФ ударили по Запорожской области

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли авиаудары по жилой застройке в Васильевском и Запорожском районах Запорожской области: есть разрушения, в одном из домов были заблокированы люди.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате этих ударов в многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.

Позже Федоров сообщил, что спасатели уволили людей, которые были заблокированы в изуродованной российским авиаударом многоэтажке в Степногорске.