РФ здійснила на Київ ракетно-дронову атаку — поранена людина

Російські війська 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Така атака була вперше за останні 73 дні.

Що відомо про комбіновану атаку РФ на Київ

Як повідомили в КМВА, попередньо столицю атакували крилатими та балістичними ракетами типу KN-23/KN-24/«Іскандер-М», а також дронами Shahed, «Гербера» та імітаційними безпілотниками.

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 6:30 ранку через загрозу безпілотників зі східного напрямку, у той час, як крилаті ракети вже наближалися до Київської області. Під час заходу ракет на Київ РФ одночасно завдала балістичного удару по столиці.

Фото — ДСНС Київщини

Фото — ДСНС Київщини

Атака завершилася знову запуском безпілотників. Загалом повітряна тривога тривала понад дві години. Сили ППО збили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десяти дронів противника. Точні дані згодом нададуть Повітряні сили.

На цей час повідомлень про руйнування чи постраждалих у Києві не надходило.

Проте в області постраждав 48-річний чоловік від падіння уламків дрона, за даними ОВА. У ДСНС уточнили, що інцидент стався в Броварському районі, де також був зруйнований склад і виникла пожежа.

Попередня атака РФ на Київ

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.