РФ здійснила на Київ ракетно-дронову атаку — поранена людина

Російські війська 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Така атака була вперше за останні 73 дні.
Головні тези:
- Російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на Київ, вперше за останні 73 дні.
- Інцидент стався внаслідок комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами, а також дронами різних типів.
- Повітряна тривога тривала понад дві години, під час якої сили ППО йшли на збиття ракет та дронів, що наближалися до Києва.
- У результаті атаки поранена людина в Броварському районі від падіння уламків дрона, виникла пожежа та руйнування на деяких територіях міста.
- Попередній епізод атак РФ на Київ відбувся 7 листопада, коли шахеди призвели до пожеж та руйнувань у декількох районах столиці.
Що відомо про комбіновану атаку РФ на Київ
Як повідомили в КМВА, попередньо столицю атакували крилатими та балістичними ракетами типу KN-23/KN-24/«Іскандер-М», а також дронами Shahed, «Гербера» та імітаційними безпілотниками.
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 6:30 ранку через загрозу безпілотників зі східного напрямку, у той час, як крилаті ракети вже наближалися до Київської області. Під час заходу ракет на Київ РФ одночасно завдала балістичного удару по столиці.
Атака завершилася знову запуском безпілотників. Загалом повітряна тривога тривала понад дві години. Сили ППО збили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десяти дронів противника. Точні дані згодом нададуть Повітряні сили.
На цей час повідомлень про руйнування чи постраждалих у Києві не надходило.
Проте в області постраждав 48-річний чоловік від падіння уламків дрона, за даними ОВА. У ДСНС уточнили, що інцидент стався в Броварському районі, де також був зруйнований склад і виникла пожежа.
Попередня атака РФ на Київ
Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.
у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.
Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.
У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих.
У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства — горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється.
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