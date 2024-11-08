РФ масштабно атакувала дронами Київщину та Одещину — загинула людина, є постраждалі

У ніч проти 8 листопада країна-агресорка масовано ударила шахедами по Київській та Одеській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, 13 осіб отримали поранення.
Головні тези:
- Російські дрони здійснили масштабну атаку на Київщину та Одещину, внаслідок чого загинула людина та понад 10 осіб отримали поранення.
- Пожежі у житлових будинках, на складах та автомобілях стали наслідком військової агресії.
- Рятувальники та медичні служби активно працюють на місцях подій, надаючи допомогу пораненим та постраждалим.
- За даними правоохоронців, було госпіталізовано кілька осіб з різними травмами, серед яких є люди з важкими ушкодженнями.
- Спеціальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак дронів РФ на Київщині та Одещині для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.
Російські шахеди атакували Одещину
В Одесі одна людина загинула внаслідок російського нічного удару, дев’ятеро постраждали.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники разом з іншими службами ліквідували наслідки нічного обстрілу. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки, у двох з них виникла пожежа.
Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці.
Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Пошкоджена будівля навчального закладу.
Як пізніше уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки.
Атака шахедів РФ на Київщину: що відомо
У Київській області внаслідок російської повітряної атаки у ніч проти 8 листопада поранені четверо людей.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.
Стан одного з них важкий, ще двоє перебувають у середньому стані. Інший отримав легкі поранення. Усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні, підкреслив Кравченко.
Головне управління Національної поліції України у Київській області повідомило, що зазнали пошкоджень шість приватних будинків і чотири автомобілі, зафіксовані займання трав'яного настилу і пожежа недіючої газової АЗС.
Сьогодні, 8 листопада, окупанти вчергове атакували область. Четверо людей отримали травми. Станом на 07:30 зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі.
Також горіли трав'яний настил і приміщення недіючої газової АЗС. Пожежі вже ліквідовані.
Потерпілі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
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