РФ масштабно атакувала дронами Київщину та Одещину — загинула людина, є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масштабно атакувала дронами Київщину та Одещину — загинула людина, є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина

У ніч проти 8 листопада країна-агресорка масовано ударила шахедами по Київській та Одеській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, 13 осіб отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські дрони здійснили масштабну атаку на Київщину та Одещину, внаслідок чого загинула людина та понад 10 осіб отримали поранення.
  • Пожежі у житлових будинках, на складах та автомобілях стали наслідком військової агресії.
  • Рятувальники та медичні служби активно працюють на місцях подій, надаючи допомогу пораненим та постраждалим.
  • За даними правоохоронців, було госпіталізовано кілька осіб з різними травмами, серед яких є люди з важкими ушкодженнями.
  • Спеціальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак дронів РФ на Київщині та Одещині для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.

Російські шахеди атакували Одещину

В Одесі одна людина загинула внаслідок російського нічного удару, дев’ятеро постраждали.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники разом з іншими службами ліквідували наслідки нічного обстрілу. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки, у двох з них виникла пожежа.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці.

Наслідки атаки РФ на ОДещину

Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Пошкоджена будівля навчального закладу.

Піротехніки ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як пізніше уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки.

Ще вісім людей отримали поранення, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Іншим допомога була надана на місці. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють всі відповідні служби.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Атака шахедів РФ на Київщину: що відомо

У Київській області внаслідок російської повітряної атаки у ніч проти 8 листопада поранені четверо людей.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали четверо людей. Це водії, які перебували в автомобілях поблизу місця падіння уламків. Чоловіки дістали поранення різних ступенів.

Стан одного з них важкий, ще двоє перебувають у середньому стані. Інший отримав легкі поранення. Усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні, підкреслив Кравченко.

Пожежа на Київщині через атаку дронів РФ

Головне управління Національної поліції України у Київській області повідомило, що зазнали пошкоджень шість приватних будинків і чотири автомобілі, зафіксовані займання трав'яного настилу і пожежа недіючої газової АЗС.

Сьогодні, 8 листопада, окупанти вчергове атакували область. Четверо людей отримали травми. Станом на 07:30 зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі.

Також горіли трав'яний настил і приміщення недіючої газової АЗС. Пожежі вже ліквідовані.

Наслідки дронової атаки РФ

За інформацією правоохоронців, 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба. У чоловіків віком 45 та 57 років зафіксовані поранення правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла.

Потерпілі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

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