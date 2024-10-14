За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби та керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару балістичною ракетою про припортовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого та вісьмох поранених.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила балістичний удар по порту в Одесі, є загиблий та вісім поранених співробітників припортової інфраструктури.
- Після атаки пошкоджено суховантажне судно та інфраструктуру порту, серед постраждалих двоє знаходяться у важкому стані.
Що відомо про наслідки ракетного удару армії РФ по порту в Одесі
За інформацією Олега Кіпера, постраждалих доправили до лікарні, двоє з них перебувають у важкому стані.
Що відомо про пошкодження
Зазначається, що вже вдруге пошкоджень зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".
Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.
За інформацією Олега Кіпера, російські воєнні злочинці випустили по Одесі одну балістичну ракету.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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