Армія РФ вдарила балістикою по порту в Одесі. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила балістикою по порту в Одесі. Є загиблий та поранені

Олексій Кулеба
Одеський порт

За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби та керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару балістичною ракетою про припортовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого та вісьмох поранених. 

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила балістичний удар по порту в Одесі, є загиблий та вісім поранених співробітників припортової інфраструктури.
  • Після атаки пошкоджено суховантажне судно та інфраструктуру порту, серед постраждалих двоє знаходяться у важкому стані.

Що відомо про наслідки ракетного удару армії РФ по порту в Одесі

Чергова атака РФ на портову інфраструктуру: одна людина загинула, пошкоджено два цивільних судна. 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні, — зазначив Олексій Кулеба.

За інформацією Олега Кіпера, постраждалих доправили до лікарні, двоє з них перебувають у важкому стані.

Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий — працівники припортової інфраструктури, громадяни України, — зазначив керівник Одеської ОВА.

Що відомо про пошкодження

Зазначається, що вже вдруге пошкоджень зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".

Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці — члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon" ходить під прапором Белізу, — підкреслив Кулеба.

Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

За інформацією Олега Кіпера, російські воєнні злочинці випустили по Одесі одну балістичну ракету.

Огляд триває, дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються, — підкреслили у прокуратурі Одеської області.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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