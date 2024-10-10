Росія посилила атаки по українських портах. З якою ціллю

Останні місяці Росія цілеспрямовано здійснює атаки на портову інфраструктуру України та вже пошкодила або знищила майже 300 об’єктів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Головні тези:
- Росія здійснює цілеспрямовані атаки на українські порти, пошкоджено майже 300 об’єктів портової інфраструктури.
- Метою ворожих обстрілів є зниження українського експортного потенціалу.
- Напад російської армії на порт на Одещині призвів до загибелі та поранень цивільних громадян.
Росія пошкодила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України
Крім того, постраждали 79 цивільних громадян, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.
Зазначається, що мета цих атак – зниження українського експортного потенціалу. Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна. У першу чергу це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують українське зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди.
Віцепрем’єр закликав світове співтовариство посилити тиск на Росію, бо мовчання та бездіяльність лише посилюють безкарність ворога.
Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині
Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.
Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.
О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.
Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту.
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