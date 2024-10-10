Росія посилила атаки по українських портах. З якою ціллю

Останні місяці Росія цілеспрямовано здійснює атаки на портову інфраструктуру України та вже пошкодила або знищила майже 300 об’єктів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росія пошкодила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України

Цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерносховища. Так, за останні три місяці ворог здійснив майже 60 таких атак. Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден. Поширити

Крім того, постраждали 79 цивільних громадян, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.

Порт на Одещині після удару РФ

Зазначається, що мета цих атак – зниження українського експортного потенціалу. Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна. У першу чергу це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують українське зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди.

Віцепрем’єр закликав світове співтовариство посилити тиск на Росію, бо мовчання та бездіяльність лише посилюють безкарність ворога.

Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Поширити

О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.

Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту.