Россия усилила атаки по украинским портам. С какой целью

В последние месяцы Россия целенаправленно осуществляет атаки на портовую инфраструктуру Украины и уже повредила или уничтожила почти 300 объектов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Россия повредила около 300 объектов портовой инфраструктуры Украины

Целями вражеских обстрелов в первую очередь порты, гражданские суда и зернохранилища. Так, за последние три месяца враг совершил почти 60 таких атак. Их следствием явилось повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судов. Поделиться

Кроме того, пострадали 79 гражданских граждан, в том числе работники портов, логистических компаний и экипажи судов.

Порт в Одесской области после удара РФ

Отмечается, что цель этих атак — снижение украинского экспортного потенциала. Речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях света, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна. В первую очередь это отражается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают украинское зерно — среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды.

Вицепремьер призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, потому что молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага.

Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня, — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Поделиться

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.

В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.