Россия усилила атаки по украинским портам. С какой целью

В последние месяцы Россия целенаправленно осуществляет атаки на портовую инфраструктуру Украины и уже повредила или уничтожила почти 300 объектов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Главные тезисы
- Почти 300 объектов портовой инфраструктуры Украины повреждены или уничтожены в результате целенаправленных атак России.
- Обстрелы украинских портов направлены на снижение экспортного потенциала страны, что может вызвать продовольственный кризис в регионе.
- Российская армия наносит ракетные удары по портам, приводя к гибели гражданских граждан и повреждению гражданских судов.
Россия повредила около 300 объектов портовой инфраструктуры Украины
Кроме того, пострадали 79 гражданских граждан, в том числе работники портов, логистических компаний и экипажи судов.
Отмечается, что цель этих атак — снижение украинского экспортного потенциала. Речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях света, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна. В первую очередь это отражается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают украинское зерно — среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды.
Вицепремьер призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, потому что молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага.
Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области
Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.
Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.
В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.
В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.
Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.
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