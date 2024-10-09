Россия атаковала баллистическими ракетами порт в Одесской области — есть погибшие и раненые

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины: 6 человек погибли, 8 пострадали. Поврежден гражданский суд под флагом Панамы.

Россия атаковала баллистикой Одещину: есть жертвы

Пятеро погибших и девять пострадавших — последствия очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области. Все пострадавшие — украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня. Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины

Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление. Поделиться

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.

В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту

Вечером 7 октября войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы, в результате чего погиб гражданин Украины, пятеро иностранцев получили ранения.

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Поделиться

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.