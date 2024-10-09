Россия атаковала баллистическими ракетами порт в Одесской области — есть погибшие и раненые

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины: 6 человек погибли, 8 пострадали. Поврежден гражданский суд под флагом Панамы.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала порт в Одессе баллистическими ракетами, в результате чего погибли 6 человек и 8 пострадали, все пострадавшие были гражданами Украины.
- Повреждено гражданское судно под флагом Панамы в результате этой атаки, что стало третьим случаем за последние 4 дня атаки иностранных судов Россией.
- Вице-премьер-министр Украины призвал к применению дипломатии, санкций и наказания за военные преступления России.
Россия атаковала баллистикой Одещину: есть жертвы
Пятеро погибших и девять пострадавших — последствия очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области. Все пострадавшие — украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.
В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.
Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту
Вечером 7 октября войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы, в результате чего погиб гражданин Украины, пятеро иностранцев получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Четверо из раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, одна — легкой. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь.
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