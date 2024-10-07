Россия атаковала баллистическими ракетами порт Одессы ― есть погибший и раненые

Вечером 7 октября войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы, в результате чего погиб гражданин Украины, пятеро иностранцев получили ранения.
Главные тезисы
- Россия нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы, приведя к гибели одного человека и ранению пятерых.
- Атаки России на порт Одессы угрожают безопасности мореходства и продовольственной безопасности в регионе, создавая нестабильность и подрыв международных отношений.
- Атаки на портовую инфраструктуру Одессы — часть целенаправленной практики устрашения и препятствования работы украинского морского коридора, подчеркивают необходимость усиления защиты и привлечения виновных к ответственности.
Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Четверо из раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, одна — легкой. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба подчеркнул, что за два последних дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины.
Кулеба уточнил, что судно "OPTIMA" под флагом Палау зашло в порт Одессы для загрузки сегодня, 7 октября. Он был поврежден баллистической ракетой в результате российских обстрелов.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что портовая инфраструктура должна быть защищена от террора, чтобы гарантировать свободное и безопасное мореходство.
Должны продолжать усиливать нашу противовоздушную оборону и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности.
Россия атаковала ракетой гражданское судно в порту "Южный"
В ночь на 6 октября в порту "Южный" российская ракета повредила гражданское судно, груженое 6 тыс т украинского зерна.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
По информации Минвосстановления, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии не пострадал. В общей сложности на судно было загружено около 6 тыс. т украинской кукурузы.
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