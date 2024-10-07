Россия атаковала баллистическими ракетами порт Одессы ― есть погибший и раненые

Вечером 7 октября войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы, в результате чего погиб гражданин Украины, пятеро иностранцев получили ранения.

Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Поделиться

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Четверо из раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, одна — легкой. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба подчеркнул, что за два последних дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины.

Это целенаправленная практика устрашения и препятствования работе Украинского морского коридора. Таким образом, агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и взорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может стать только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, зависящих от импорта продовольствия и беспокойства в международных отношениях. Алексей Кулеба Заместитель руководителя Офиса Президента

Кулеба уточнил, что судно "OPTIMA" под флагом Палау зашло в порт Одессы для загрузки сегодня, 7 октября. Он был поврежден баллистической ракетой в результате российских обстрелов.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что портовая инфраструктура должна быть защищена от террора, чтобы гарантировать свободное и безопасное мореходство.

Должны продолжать усиливать нашу противовоздушную оборону и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности.

Россия атаковала ракетой гражданское судно в порту "Южный"

В ночь на 6 октября в порту "Южный" российская ракета повредила гражданское судно, груженое 6 тыс т украинского зерна.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

В ночь на 6 октября Россия повредила гражданское судно «Paresa» под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту «Южный». Поделиться

По информации Минвосстановления, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии не пострадал. В общей сложности на судно было загружено около 6 тыс. т украинской кукурузы.