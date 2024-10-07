РФ повредила гражданское судно с зерном в порту в Одесской области

7 октября российская армия нанесла очередной удар по украинскому порту Южный. В результате атаки повреждено гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис.
Главные тезисы
- Повреждение украинских гражданских судов с зерном в результате атак РФ стало системным и угрожает мировой продовольственной безопасности.
- Украинский морской продовольственный коридор, через который экспортировано более 70 млн тонн грузов, оказывается под постоянной угрозой из-за агрессивных действий России.
- Атаки на гражданские объекты, включая суда, перевозящие зерно на экспорт, вызывают резонанс в международном сообществе и находят осуждение со стороны украинских и мировых лидеров.
- Президент Украины заявил о недопустимости нападений на гражданские суда, перевозящие зерновые грузы, что представляет угрозу для продовольственной безопасности не только Украины, но и других стран.
- Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданских судов и украинского морского продовольственного коридора от дальнейших атак и обеспечения стабильности мировой продовольственной безопасности.
Россия в очередной раз атаковала гражданское судно с украинским зерном
Как отмечается, судно, перевозившее 6 тысяч тонн украинской кукурузы на экспорт, было повреждено у причала порта.
Все 15 членов экипажа — граждане Египта и Сирии — остались невредимыми.
Это уже 20-е гражданское судно, пострадавшее в результате российских атак. Ранее Россия также нанесла удар по судну, транспортировавшему пшеницу в Египет.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что эти удары являются попыткой сорвать работу Украинского морского продовольственного коридора и создать угрозу мировой продовольственной безопасности.
Россия утверждает, что целится в военные грузы, однако все атаки действительно направлены на гражданские объекты. Недавно во время удара по Измаильскому району Одесской области были повреждены грузовики и административные здания на границе с Румынией.
Несмотря на обстрелы, Украинский морской продовольственный коридор продолжает работу в круглосуточном режиме. За год через него было экспортировано более 70 млн тонн грузов, и более 2500 судов отправились в страны Африки, Азии и Европы.
Атака России на зерновоз в Черном море
Событие произошло ночью 11 сентября 2024 года.
Россияне обстреляли ракетами Х-22 гражданское судно, плывшее под флагом Сент-Китс и Невис. Зерновоз в момент атаки покинул украинские территориальные воды.
Гражданский корабль получил серьезные повреждения, однако больше о его состоянии неизвестно. Обошлось без жертв.
Известно, что этот зерновоз возил пшеницу в Египет.
На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал международное сообщество отреагировать на атаку по зерновозу.
Глава государства подчеркнул, что "пшеница и продовольственная безопасность не должны быть мишенью для ракет".
Зеленский напомнил, что поставки украинского зерна в Африку и Ближний Восток критически важны.
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