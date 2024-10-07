РФ повредила гражданское судно с зерном в порту в Одесской области

7 октября российская армия нанесла очередной удар по украинскому порту Южный. В результате атаки повреждено гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис.

Россия в очередной раз атаковала гражданское судно с украинским зерном

Как отмечается, судно, перевозившее 6 тысяч тонн украинской кукурузы на экспорт, было повреждено у причала порта.

Все 15 членов экипажа — граждане Египта и Сирии — остались невредимыми.

Это уже 20-е гражданское судно, пострадавшее в результате российских атак. Ранее Россия также нанесла удар по судну, транспортировавшему пшеницу в Египет.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что эти удары являются попыткой сорвать работу Украинского морского продовольственного коридора и создать угрозу мировой продовольственной безопасности.

В общем, это уже 20-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое увозило пшеницу в Египет. Это не что иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность, — сказал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Поделиться

Россия утверждает, что целится в военные грузы, однако все атаки действительно направлены на гражданские объекты. Недавно во время удара по Измаильскому району Одесской области были повреждены грузовики и административные здания на границе с Румынией.

Несмотря на обстрелы, Украинский морской продовольственный коридор продолжает работу в круглосуточном режиме. За год через него было экспортировано более 70 млн тонн грузов, и более 2500 судов отправились в страны Африки, Азии и Европы.

Атака России на зерновоз в Черном море

Событие произошло ночью 11 сентября 2024 года.

Россияне обстреляли ракетами Х-22 гражданское судно, плывшее под флагом Сент-Китс и Невис. Зерновоз в момент атаки покинул украинские территориальные воды.

Гражданский корабль получил серьезные повреждения, однако больше о его состоянии неизвестно. Обошлось без жертв.

Известно, что этот зерновоз возил пшеницу в Египет.

На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал международное сообщество отреагировать на атаку по зерновозу.

Глава государства подчеркнул, что "пшеница и продовольственная безопасность не должны быть мишенью для ракет".

Зеленский напомнил, что поставки украинского зерна в Африку и Ближний Восток критически важны.