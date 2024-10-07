РФ пошкодила цивільне судно із зерном у порту на Одещині

7 жовтня російська армія завдала чергового удару по українському порту Південний. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Росія вкотре атакувала цивільне судно з українським зерном

Як зазначається, судно, яке перевозило 6 тисяч тонн української кукурудзи на експорт, було пошкоджене біля причалу порту.

Всі 15 членів екіпажу — громадяни Єгипту та Сирії — залишилися неушкодженими.

Це вже 20-те цивільне судно, що постраждало внаслідок російських атак. Раніше Росія також завдала удару по судну, яке транспортувало пшеницю до Єгипту.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба підкреслив, що ці удари є спробою зірвати роботу Українського морського продовольчого коридору та створити загрозу світовій продовольчій безпеці.

Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку, — сказав Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба Поширити

Росія стверджує, що цілить у військові вантажі, однак усі атаки насправді спрямовані на цивільні об’єкти. Нещодавно під час удару по Ізмаїльському району Одеської області було пошкоджено вантажівки та адміністративні будівлі на кордоні з Румунією.

Попри обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує роботу в цілодобовому режимі. За рік через нього було експортовано понад 70 млн тонн вантажів, і більше ніж 2500 суден відправилися до країн Африки, Азії та Європи

Атака Росії на зерновоз у Чорному морі

Подія сталась вночі 11 вересня 2024 року.

Росіяни обстріляли ракетами Х-22 цивільне судно, яке плило під прапором Сент-Кітс і Невіс. Зерновоз у момент атаки покинув українські територіальні води.

Цивільний корабель отримав серйозні пошкодження, проте більше про його стан невідомо. Обійшлось без жертв.

Відомо, що цей зерновоз віз пшеницю в Єгипет.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на атаку по зерновозу.

Голова держави наголосив, що «пшениця та продовольча безпека не повинні бути мішенню для ракет».

Зеленський нагадав, що постачання українського зерна до Африки та Близького Сходу є критично важливим.