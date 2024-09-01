РФ цинічно поширює фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ цинічно поширює фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині

Сумська обласна прокуратура
РФ цинічно поширює фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині
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Росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі. Пропагандисти РФ заявляють, що це була нібито військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

Головні тези:

  • Росія цинічно поширює фейк про атаку на колону зерновозів після обстрілу на Сумщині.
  • Фото доказують, що зерновози були направлені на загрузку сої, а не на військові цілі, як стверджує пропаганда РФ.
  • Армія РФ завдала ракетний удар, призводячи до загибелі водія та пошкодження вантажівок на шляху Суми-Харків.
  • Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, віднесених до умисного вбивства.
  • Обстріл колони зерновозів на Сумщині є черговим злочином російських окупантів проти мирного населення.

Росіяни вигадали фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині

Як зазначається, ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу.

У прокуратурі зазначають, що на фото удару РФ по колоні зерновозів, чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни.

Росія обстріляла колону зерновозів на Сумщині

31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти, — розповіли в прокуратурі.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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