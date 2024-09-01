РФ цинічно поширює фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині

Росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі. Пропагандисти РФ заявляють, що це була нібито військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

Росіяни вигадали фейк після обстрілу колони зерновозів на Сумщині

Як зазначається, ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу.

У прокуратурі зазначають, що на фото удару РФ по колоні зерновозів, чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни. Поширити

Росія обстріляла колону зерновозів на Сумщині

31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти, — розповіли в прокуратурі. Поширити