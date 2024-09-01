РФ запустила понад 160 ракет та 780 КАБів по Україні за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила понад 160 ракет та 780 КАБів по Україні за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила понад 160 ракет та 780 КАБів по Україні за останній тиждень
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За останній тиждень російська армія атакувала Україну понад 160 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 780 КАБів, 400 дронів.

Головні тези:

  • Російська армія запустила понад 160 ракет та 780 КАБів по Україні за останній тиждень, що призвело до руйнувань та загибелі мирних жителів.
  • Володимир Зеленський закликає до більшої підтримки для української військової відповіді на російську агресію в Україні.
  • Атаки зі сторони Росії здійснювалися за допомогою ракет різних типів, керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників.
  • У результаті атак було знищено низку вантажівок та спровоковано пожежі, що призвели до жертв та поранень серед цивільного населення.
  • Українські сили оборони відбили атаки армії РФ, збивши 8 ударних БПЛА та призупинивши дії противника на певних територіях.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БПЛА різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів, — зазначив Володимир Зеленський.

Росія атакувала Україну 1 вересня

Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей

Також 31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти, — розповіли в прокуратурі.

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