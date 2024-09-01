РФ запустила понад 160 ракет та 780 КАБів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень російська армія атакувала Україну понад 160 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 780 КАБів, 400 дронів.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БПЛА різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Росія атакувала Україну 1 вересня

Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей

Також 31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.