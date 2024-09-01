РФ запустила более 160 ракет и 780 КАБ по Украине за последнюю неделю

За последний неделю русская армия атаковала Украину более 160 ракетами разных типов. Также РФ применила 780 КАБов, 400 дронов.
Главные тезисы
- Армия РФ произвела серию атак на Украину, запустив более 160 ракет разных типов за последнюю неделю.
- Президент Украины Зеленский призвал к усилению поддержки для защиты страны и принятия справедливого ответа на агрессию.
- В ходе атак было применено 780 управляемых авиационных бомб и более 400 ударных БПЛА различных типов.
- По данным военных, оккупанты атаковали не только гражданские объекты, но и зерновозы на территории Украины, приводя к гибели и ранению гражданских лиц.
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Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.
БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей
Также 31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.
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