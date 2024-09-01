РФ запустила более 160 ракет и 780 КАБ по Украине за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила более 160 ракет и 780 КАБ по Украине за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила более 160 ракет и 780 КАБ по Украине за последнюю неделю
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За последний неделю русская армия атаковала Украину более 160 ракетами разных типов. Также РФ применила 780 КАБов, 400 дронов.

Главные тезисы

  •  Армия РФ произвела серию атак на Украину, запустив более 160 ракет разных типов за последнюю неделю.
  • Президент Украины Зеленский призвал к усилению поддержки для защиты страны и принятия справедливого ответа на агрессию.
  • В ходе атак было применено 780 управляемых авиационных бомб и более 400 ударных БПЛА различных типов.
  • По данным военных, оккупанты атаковали не только гражданские объекты, но и зерновозы на территории Украины, приводя к гибели и ранению гражданских лиц.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Только на прошлой неделе Россия применила против наших людей более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов, — отметил Владимир Зеленский.

Россия атаковала Украину 1 сентября

Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.

БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей

Также 31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены . Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти, — рассказали в прокуратуре.

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