РФ цинично распространяет фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области

Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Пропагандисты РФ заявляют, что это была якобы военная техника, следовавшая в Суджу Курской области.
Главные тезисы
- Пропагандисты РФ распространяют фейк о якобы военной технике в колонне зерновозов Сумской области.
- Фото удара по колонне четко показывает, что грузовики были загружены соей, а не военной техникой.
- В результате атаки погиб водитель грузовика и еще 4 водителя были ранены.
- Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Атака на колонну зерновозов является очередным преступлением террористов в нарушение законов и обычаев войны.
Россияне придумали фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области
Как отмечается, враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу.
В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.
Россия обстреляла колонну зерновозов Сумской области
31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-