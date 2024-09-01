РФ цинично распространяет фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

РФ цинично распространяет фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области

Сумская областная прокуратура
РФ цинично распространяет фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области
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Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Пропагандисты РФ заявляют, что это была якобы военная техника, следовавшая в Суджу Курской области.

Главные тезисы

  • Пропагандисты РФ распространяют фейк о якобы военной технике в колонне зерновозов Сумской области.
  • Фото удара по колонне четко показывает, что грузовики были загружены соей, а не военной техникой.
  • В результате атаки погиб водитель грузовика и еще 4 водителя были ранены.
  • Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
  • Атака на колонну зерновозов является очередным преступлением террористов в нарушение законов и обычаев войны.

Россияне придумали фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области

Как отмечается, враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу.

В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.

Это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны.

Россия обстреляла колонну зерновозов Сумской области

31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены . Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти, — рассказали в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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