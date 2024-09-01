РФ цинично распространяет фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области

Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Пропагандисты РФ заявляют, что это была якобы военная техника, следовавшая в Суджу Курской области.

Россияне придумали фейк после обстрела колонны зерновозов Сумской области

Как отмечается, враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу.

В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.

Это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны. Поделиться

Россия обстреляла колонну зерновозов Сумской области

31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены . Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти, — рассказали в прокуратуре. Поделиться