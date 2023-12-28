В Черном море произошел подрыв на русской морской мини гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, два человека ранены.
В Черном море взорвалось гражданское судно под флагом Панамы
Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт.
В настоящее время в суд направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.
ЧП с кораблями в Черном море
Отметим, что подобные случаи в последнее время не редкость. К примеру, в октябре у побережья Румынии в Черном море на мине взорвалось грузовое судно под флагом Турции. В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения, экипаж не пострадал.
Кроме того, в начале ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Один моряк погиб, еще четверо получили ранения.
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