В Черном море произошел подрыв на русской морской мини гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, два человека ранены.

В Черном море взорвалось гражданское судно под флагом Панамы

Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели, - рассказали военные. Поделиться

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт.

При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное, – добавили в Силах обороны юга. Поделиться

В настоящее время в суд направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

ЧП с кораблями в Черном море

Отметим, что подобные случаи в последнее время не редкость. К примеру, в октябре у побережья Румынии в Черном море на мине взорвалось грузовое судно под флагом Турции. В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения, экипаж не пострадал.

Кроме того, в начале ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Один моряк погиб, еще четверо получили ранения.