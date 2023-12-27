ГСЧС назвала количество погибших в результате подрыва на минах с начала войны

277 человек погибли в Украине из-за подрыва на минах или других взрывоопасных предметах за период полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.
Российские мины забрали жизни сотен украинцев
Кроме того, уточняется, что в результате взрыва мин были ранены по меньшей мере 608 человек. Среди них 74 ребенка.
Александр Хорунжий официально подтвердил, что за последние 22 месяца украинским спасателям удалось успешно обезвредить 464 тысячи взрывоопасных предметов, в частности, более 3 тысяч авиационных бомб.
По словам Александра Хорунжого, в период зимы процесс разминирования существенно усложняется из-за снежного покрова и низкой температуры.
Несмотря на это, на вызовы спасатели продолжают выезжать.
Какие правила минной безопасности важно знать всем украинцам:
В ГСЧС обращают внимание на три главных правила:
Обходите леса, лесополосы, поля, парки и водоемы на территориях, где велись активные боевые действия. Там есть угроза встретить взрывоопасный предмет.
Не подходите и не трогайте брошенные на улице вещи. Враг маскирует мины под них или прячет внутри.
Если видите подозрительный предмет — сразу звоните по номеру 101.
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