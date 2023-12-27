ГСЧС назвала количество погибших в результате подрыва на минах с начала войны

277 человек погибли в Украине из-за подрыва на минах или других взрывоопасных предметах за период полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Российские мины забрали жизни сотен украинцев

С начала масштабного российского вторжения на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, из которых 14 – это дети, – заявил спикер ГСЧС Украины. Поделиться

Кроме того, уточняется, что в результате взрыва мин были ранены по меньшей мере 608 человек. Среди них 74 ребенка.

Александр Хорунжий официально подтвердил, что за последние 22 месяца украинским спасателям удалось успешно обезвредить 464 тысячи взрывоопасных предметов, в частности, более 3 тысяч авиационных бомб.

Активное разминирование продолжается на территории Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, - добавляет он. Поделиться

По словам Александра Хорунжого, в период зимы процесс разминирования существенно усложняется из-за снежного покрова и низкой температуры.

Несмотря на это, на вызовы спасатели продолжают выезжать.

Масштабы агрессии РФ и, как следствие, заминирование требуют большего количества специальной техники. Диалог с иностранными партнерами по потребностям в сфере разминирования непрерывно продолжается. Вместе мы можем больше! - отмечает пресс-служба ГСЧС. Поделиться

Какие правила минной безопасности важно знать всем украинцам:

В ГСЧС обращают внимание на три главных правила: