ДСНС назвала кількість загиблих внаслідок підриву на мінах з початку війни

277 людей загинули в Україні через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах за період повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Російські міни забрали життя сотень українців

З початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, з яких 14 - це діти, - заявив речник ДСНС України. Поширити

Окрім того, уточнюється, що в результаті вибуху мін були поранені щонайменше 608 людей. Серед них 74 дитини.

Олександр Хорунжий офіційно підтвердив, що протягом останніх 22 місяців українським рятувальникам вдалося успішно знешкодити 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема, понад 3 тисячі авіаційних бомб.

Найактивніше розмінування продовжується на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, - додає він. Поширити

За словами Олександра Хорунжого, у період зими процес розмінування суттєво ускладнюється через сніговий покрив і низьку температуру.

Попри це, на виклики рятувальники продовжують виїжджати.

Масштаби агресії РФ та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки. Діалог з іноземними партнерами щодо потреб у сфері розмінування безперервно триває. Разом ми можемо більше! - наголошує пресслужба ДСНС. Поширити

Які правила мінної безпеки важливо знати всім українцям:

У ДСНС звертають увагу на три головних правила: