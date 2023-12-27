ДСНС назвала кількість загиблих внаслідок підриву на мінах з початку війни

277 людей загинули в Україні через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах за період повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
Російські міни забрали життя сотень українців
Окрім того, уточнюється, що в результаті вибуху мін були поранені щонайменше 608 людей. Серед них 74 дитини.
Олександр Хорунжий офіційно підтвердив, що протягом останніх 22 місяців українським рятувальникам вдалося успішно знешкодити 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема, понад 3 тисячі авіаційних бомб.
За словами Олександра Хорунжого, у період зими процес розмінування суттєво ускладнюється через сніговий покрив і низьку температуру.
Попри це, на виклики рятувальники продовжують виїжджати.
Які правила мінної безпеки важливо знати всім українцям:
У ДСНС звертають увагу на три головних правила:
Оминайте ліси, лісосмуги, поля, парки та водойми на територіях, де велися активні бойові дії. Там є загроза натрапити на вибухонебезпечний предмет.
Не підходьте та не чіпайте покинуті на вулиці речі. Ворог маскує міни під них чи ховає усередині.
Якщо бачите підозрілий предмет — одразу телефонуйте 101.
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