ДСНС назвала кількість загиблих внаслідок підриву на мінах з початку війни
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС назвала кількість загиблих внаслідок підриву на мінах з початку війни

ДСНС України
міни
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277 людей загинули в Україні через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах за період повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Російські міни забрали життя сотень українців

З початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, з яких 14 - це діти, - заявив речник ДСНС України.

Окрім того, уточнюється, що в результаті вибуху мін були поранені щонайменше 608 людей. Серед них 74 дитини.

Олександр Хорунжий офіційно підтвердив, що протягом останніх 22 місяців українським рятувальникам вдалося успішно знешкодити 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема, понад 3 тисячі авіаційних бомб.

Найактивніше розмінування продовжується на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, - додає він.

За словами Олександра Хорунжого, у період зими процес розмінування суттєво ускладнюється через сніговий покрив і низьку температуру.

Попри це, на виклики рятувальники продовжують виїжджати.

Масштаби агресії РФ та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки. Діалог з іноземними партнерами щодо потреб у сфері розмінування безперервно триває. Разом ми можемо більше! - наголошує пресслужба ДСНС.

Які правила мінної безпеки важливо знати всім українцям:

У ДСНС звертають увагу на три головних правила:

  • Оминайте ліси, лісосмуги, поля, парки та водойми на територіях, де велися активні бойові дії. Там є загроза натрапити на вибухонебезпечний предмет.

  • Не підходьте та не чіпайте покинуті на вулиці речі. Ворог маскує міни під них чи ховає усередині.

  • Якщо бачите підозрілий предмет — одразу телефонуйте 101.

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міни

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