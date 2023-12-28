В Чорному морі стався підрив на російській морській міні цивільного судна під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів, двоє людей поранені.
У Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами
Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.
Наразі до судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
НП з кораблями у Чорному морі
Зазначимо, що такі випадки останнім часом не рідкість. Наприклад, у жовтні біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту корабель отримав незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.
Крім того, на початку листопада російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Один моряк загинув, ще четверо отримали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-