Росія атакувала балістичними ракетами порт Одеси ― є загиблий та поранені

Увечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п’ятеро іноземців зазнали поранень.

Росія завдала ракетного удару по Одеському порту

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Поширити

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба наголосив, що за два останні дні ворог пошкодив два судна, які мали вивозити вантажі з України.

Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах. Олексій Кулеба Заступник керівника Офісу Президента

Кулеба уточнив, що судно "OPTIMA" під прапором Палау зайшло в порт Одеси для завантаження, сьогодні, 7 жовтня. Його було пошкоджено балістичною ракетою внаслідок російського обстрілу.

Заступник керівника ОП наголосив, що портова інфраструктура має бути захищена від терору, аби гарантувати вільне й безпечне мореплавство.

Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності.

Росія атакувала ракетою цивільне судно у порту “Південний”

У ніч проти 6 жовтня у порту "Південний" російська ракета пошкодила цивільне судно, навантажене 6 тис т українського збіжжя.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно «Paresa» під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту «Південний». Поширити

За інформацією Мінвідновлення, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Загалом на судно було завантажено близько 6 тис. т української кукурудзи.