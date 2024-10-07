Росія атакувала балістичними ракетами порт Одеси ― є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала балістичними ракетами порт Одеси ― є загиблий та поранені

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Судно
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Увечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п’ятеро іноземців зазнали поранень.

Головні тези:

  • Росія атакувала порт Одеси балістичними ракетами, що призвело до загибелі одного громадянина України та поранення п'ятьох іноземців.
  • Агресор намагається залякати та перешкоджати українському морському коридору, підштовхуючи регіон до нестабільності та підриву міжнародних відносин.
  • Атаки Росії на цивільні судна у порту Одеси загрожують безпеці мореплавства та продовольчій безпеці в регіоні.

Росія завдала ракетного удару по Одеському порту

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба наголосив, що за два останні дні ворог пошкодив два судна, які мали вивозити вантажі з України.

Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Заступник керівника Офісу Президента

Кулеба уточнив, що судно "OPTIMA" під прапором Палау зайшло в порт Одеси для завантаження, сьогодні, 7 жовтня. Його було пошкоджено балістичною ракетою внаслідок російського обстрілу.

Заступник керівника ОП наголосив, що портова інфраструктура має бути захищена від терору, аби гарантувати вільне й безпечне мореплавство.

Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності.

Росія атакувала ракетою цивільне судно у порту “Південний”

У ніч проти 6 жовтня у порту "Південний" російська ракета пошкодила цивільне судно, навантажене 6 тис т українського збіжжя.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно «Paresa» під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту «Південний».

За інформацією Мінвідновлення, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Загалом на судно було завантажено близько 6 тис. т української кукурудзи.

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