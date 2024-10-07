Росія атакувала балістичними ракетами порт Одеси ― є загиблий та поранені

Увечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п’ятеро іноземців зазнали поранень.
Головні тези:
- Росія атакувала порт Одеси балістичними ракетами, що призвело до загибелі одного громадянина України та поранення п'ятьох іноземців.
- Агресор намагається залякати та перешкоджати українському морському коридору, підштовхуючи регіон до нестабільності та підриву міжнародних відносин.
- Атаки Росії на цивільні судна у порту Одеси загрожують безпеці мореплавства та продовольчій безпеці в регіоні.
Росія завдала ракетного удару по Одеському порту
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба наголосив, що за два останні дні ворог пошкодив два судна, які мали вивозити вантажі з України.
Кулеба уточнив, що судно "OPTIMA" під прапором Палау зайшло в порт Одеси для завантаження, сьогодні, 7 жовтня. Його було пошкоджено балістичною ракетою внаслідок російського обстрілу.
Заступник керівника ОП наголосив, що портова інфраструктура має бути захищена від терору, аби гарантувати вільне й безпечне мореплавство.
Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності.
Росія атакувала ракетою цивільне судно у порту “Південний”
У ніч проти 6 жовтня у порту "Південний" російська ракета пошкодила цивільне судно, навантажене 6 тис т українського збіжжя.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
За інформацією Мінвідновлення, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Загалом на судно було завантажено близько 6 тис. т української кукурудзи.
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