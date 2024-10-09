Армия РФ атаковала Одесскую область — пострадали 5 человек, поврежден дом

9 октября российские оккупанты атаковали дронами Одесский район. В результате обстрела повреждено медучреждение и многоэтажка, пять человек ранены.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Одесскую область, повреждены жилой дом и медучреждение, ранены 5 человек.
- В результате обстрела ПВО Украины сбили 21 вражеский беспилотник.
- Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделы РЭБ, мобильные огневые группы для противодействия атаке.
- Атаку совершили российские оккупанты, использовав баллистические ракеты и ударные беспилотники.
- Повреждены также стекла медучреждения и фасад девятиэтажного здания, однако избежано возгорание.
Что известно об обстреле РФ Одесщины
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания.
Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Также, по словам главы ОВА, произошло возгорание мансардного этажа недостроя.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября 2024 года армия РФ нанесла удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.
Кроме того, для новой атаки противник также использовал 22 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ, мыс Чауда — Крым.
Чтобы уничтожить враждебные цели, Украина привлекла:
авиацию,
зенитные ракетные войска,
подразделы РЭБ,
мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
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