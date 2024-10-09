Армия РФ атаковала Одесскую область — пострадали 5 человек, поврежден дом
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Одесскую область — пострадали 5 человек, поврежден дом

Олег Кипер / Одесская ОВА
Армия РФ атаковала Одесскую область — пострадали 5 человек, поврежден дом
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9 октября российские оккупанты атаковали дронами Одесский район. В результате обстрела повреждено медучреждение и многоэтажка, пять человек ранены.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Одесскую область, повреждены жилой дом и медучреждение, ранены 5 человек.
  • В результате обстрела ПВО Украины сбили 21 вражеский беспилотник.
  • Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделы РЭБ, мобильные огневые группы для противодействия атаке.
  • Атаку совершили российские оккупанты, использовав баллистические ракеты и ударные беспилотники.
  • Повреждены также стекла медучреждения и фасад девятиэтажного здания, однако избежано возгорание.

Что известно об обстреле РФ Одесщины

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания.

Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также, по словам главы ОВА, произошло возгорание мансардного этажа недостроя.

Пожар площадью 400 м² оперативно ликвидировали. Поврежден остекление корпуса одного из медицинских учреждений, — добавил Кипер.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября 2024 года армия РФ нанесла удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.

Кроме того, для новой атаки противник также использовал 22 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ, мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить враждебные цели, Украина привлекла:

  • авиацию,

  • зенитные ракетные войска,

  • подразделы РЭБ,

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России! Итого — к победе! — Сообщают Воздушные силы ВСУ.

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