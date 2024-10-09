Армія РФ атакувала Одещину — постраждало 5 людей, пошкоджений будинок

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання.

Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також, за словами голови ОВА, сталося займання мансардного поверху недобудови.

Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів, — додав Кіпер. Поширити

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ.

Окрім того, для нової атаки противник також використав 22-ма ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила:

авіацію,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ,

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.