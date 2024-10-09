Армія РФ атакувала Одещину — постраждало 5 людей, пошкоджений будинок
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Одещину — постраждало 5 людей, пошкоджений будинок

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Армія РФ атакувала Одещину — постраждало 5 людей, пошкоджений будинок

9 жовтня російські окупанти атакували дронами Одеський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена медустанова та багатоповерхівка, п'ятьох людей поранено.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Одещину, обстрілюючи район дронами та ракетами, що призвело до пошкодження медичних та житлових будівель.
  • П'ять людей було поранено внаслідок обстрілу, троє з них госпіталізовані у середньо-тяжкому стані.
  • Зокрема, удар був завданий за допомогою балістичних ракет та ударних безпілотників з території РФ, зокрема Курської області та Приморсько-Ахтарська.
  • Українські ЗСУ ефективно захистили територію, збивши 21 ворожий БпЛА, які атакували Одеську, Вінницьку та Київську області.

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання.

Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також, за словами голови ОВА, сталося займання мансардного поверху недобудови.

Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів, — додав Кіпер.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ.

Окрім того, для нової атаки противник також використав 22-ма ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила:

  • авіацію,

  • зенітні ракетні війська,

  • підрозділи РЕБ,

  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії! Разом — до перемоги! — повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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