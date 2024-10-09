Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині — є загиблі та поранені

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: 6 людей загинули, 8 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.

Росія атакувала балістикою Одещину: є жертви

П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих — наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Всі постраждалі — українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні. Олексій Кулеба Віцепрем’єр-міністр з відновлення України

Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин. Поширити

О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.

Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

Росія завдала ракетного удару по Одеському порту

Увечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п’ятеро іноземців зазнали поранень.

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Поширити

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.