Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині — є загиблі та поранені

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: 6 людей загинули, 8 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
Головні тези:
- Шестеро людей загинули та восьмеро постраждали внаслідок ракетного удару Росії на порт Одещини.
- Усі потерпілі є громадянами України, яким надається медична допомога, п'ятеро перебувають у важкому стані.
- Це вже третє іноземне судно, яке було атаковане Росією за останні чотири дні, під час атаки постраждало цивільне судно під прапором Панами.
Росія атакувала балістикою Одещину: є жертви
П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих — наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Всі постраждалі — українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба
О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.
Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
Росія завдала ракетного удару по Одеському порту
Увечері 7 жовтня війська РФ завдали удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинув громадянин України, п’ятеро іноземців зазнали поранень.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
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