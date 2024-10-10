В Одесской области возросло количество погибших в результате удара РФ

Число жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 7 человек. Утром 10 октября в больнице скончался тяжелораненый мужчина.
Главные тезисы
- Количество жертв увеличилось до 7 человек в результате ракетного удара России по порту в Одесской области.
- Раненый сотрудник порта скончался в больнице, несмотря на усилия медицинского персонала.
- Российская армия атаковала портовую инфраструктуру, повредив гражданское судно, что является третьим случаем агрессии за последние четыре дня.
- Власти подчеркнули важность прекращения террора и обеспечения безопасности региона путем применения различных мер, включая дипломатию, санкции и наказание за военные преступления.
Число жертв в Одесской области возросло до 7 человек
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, утром 10 октября в больнице скончался раненый 46-летний сотрудник порта.
Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области
Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.
Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.
В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.
В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.
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