В Одесской области возросло количество погибших в результате удара РФ

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, утром 10 октября в больнице скончался раненый 46-летний сотрудник порта.

Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сообщил Олег Кипер.

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня, — сообщил в интерпремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление.

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.

В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.