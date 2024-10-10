В Одесской области возросло количество погибших в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области возросло количество погибших в результате удара РФ

Олег Кипер / Одесская ОВА
В Одесской области возросло количество погибших в результате удара РФ
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Число жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 7 человек. Утром 10 октября в больнице скончался тяжелораненый мужчина.

Главные тезисы

  • Количество жертв увеличилось до 7 человек в результате ракетного удара России по порту в Одесской области.
  • Раненый сотрудник порта скончался в больнице, несмотря на усилия медицинского персонала.
  • Российская армия атаковала портовую инфраструктуру, повредив гражданское судно, что является третьим случаем агрессии за последние четыре дня.
  • Власти подчеркнули важность прекращения террора и обеспечения безопасности региона путем применения различных мер, включая дипломатию, санкции и наказание за военные преступления.

Число жертв в Одесской области возросло до 7 человек

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, утром 10 октября в больнице скончался раненый 46-летний сотрудник порта.

Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сообщил Олег Кипер.

Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня, — сообщил в интерпремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление.

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.

В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

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