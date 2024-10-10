На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.