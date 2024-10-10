На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 7 людей. Вранці 10 жовтня у лікарні помер важкопоранений чоловік.
Головні тези:
- Кількість загиблих внаслідок удару РФ по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до 7 осіб, серед них 46-річний співробітник порту.
- Росія завдала ракетного удару по порту на Одещині, що призвело до загибелі людей та пошкодження цивільного судна.
- Олексій Кулеба закликає припинити практику терору та покарати відповідальних за воєнні злочини, забезпечивши гарантії продовольчої безпеки України.
- За словами голови ОВА Олега Кіпера, всі постраждалі від ракетного удару є громадянами України, їм надається необхідна допомога.
Кількість жертв на Одещині зросла до 7 людей
Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, вранці 10 жовтня у лікарні помер поранений 46-річний співробітник порту.
Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині
Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.
Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.
О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.
Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
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