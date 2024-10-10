На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Олег Кіпер / Одеська ОВА
На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
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Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 7 людей. Вранці 10 жовтня у лікарні помер важкопоранений чоловік.

Головні тези:

  • Кількість загиблих внаслідок удару РФ по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до 7 осіб, серед них 46-річний співробітник порту.
  • Росія завдала ракетного удару по порту на Одещині, що призвело до загибелі людей та пошкодження цивільного судна.
  • Олексій Кулеба закликає припинити практику терору та покарати відповідальних за воєнні злочини, забезпечивши гарантії продовольчої безпеки України.
  • За словами голови ОВА Олега Кіпера, всі постраждалі від ракетного удару є громадянами України, їм надається необхідна допомога.

Кількість жертв на Одещині зросла до 7 людей

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, вранці 10 жовтня у лікарні помер поранений 46-річний співробітник порту.

Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким, — повідомив Олег Кіпер.

Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин.

О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.

Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

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ракета

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