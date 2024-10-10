Удар РФ по Одесщине — количество жертв снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Одесщине — количество жертв снова выросло

Олег Кипер / Одесская ОВА
Удар РФ по Одесщине — количество жертв снова выросло
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Число жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области 9 октября возросло до 8 человек. В больнице скончался еще один человек.

Главные тезисы

  • Повышение числа жертв удара по порту в Одессе, достигло 8 человек.
  • Украина остается гарантом продовольственной безопасности и стремится к прекращению террора.
  • Российская армия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, атакуя гражданское судно.
  • Вице-премьер-министр Украины подчеркнул важность использования оружия, дипломатии и санкций для прекращения военных преступлений.
  • Глава Одесской ОВА информировал о количестве погибших и раненых в результате вражеской атаки.

Число жертв в Одесской области возросло до 8 человек

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек.

От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье, — сообщил Олег Кипер.

Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.

Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня, — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление.

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.

В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

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