Удар РФ по Одесщине — количество жертв снова выросло

Число жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области 9 октября возросло до 8 человек. В больнице скончался еще один человек.
Главные тезисы
- Повышение числа жертв удара по порту в Одессе, достигло 8 человек.
- Украина остается гарантом продовольственной безопасности и стремится к прекращению террора.
- Российская армия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, атакуя гражданское судно.
- Вице-премьер-министр Украины подчеркнул важность использования оружия, дипломатии и санкций для прекращения военных преступлений.
- Глава Одесской ОВА информировал о количестве погибших и раненых в результате вражеской атаки.
Число жертв в Одесской области возросло до 8 человек
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек.
Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.
Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области
Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.
Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.
В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.
В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.
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