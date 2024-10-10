Удар РФ по Одесщине — количество жертв снова выросло

Число жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области 9 октября возросло до 8 человек. В больнице скончался еще один человек.

Число жертв в Одесской области возросло до 8 человек

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек.

От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье, — сообщил Олег Кипер. Поделиться

Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.

Россия ударила баллистическими ракетами по порту в Одесской области

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Сначала было известно о 6 погибших и 8 пострадавших.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня, — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Поделиться

Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление. Поделиться

В 22.34 глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил количество жертв.