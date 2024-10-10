Удар РФ по Одещині — кількість жертв знову зросла

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області 9 жовтня зросла до 8 людей. У лікарні помер ще один чоловік.
Головні тези:
- Кількість жертв удару РФ по Одесі знову зросла, досягнувши 8 осіб.
- Російська армія вдарила по порту Одещини балістичними ракетами, що призвело до загибелі та поранень громадян України.
- Віцепрем’єр-міністр України закликав припинити терор шляхом застосування зброї, дипломатії та санкцій проти загарбників.
- Контейнеровоз Shui Spirit під прапором Панами став однією з жертв російського удару, це третє атаковане судно за останні чотири дні.
Кількість жертв на Одещині зросла до 8 людей
Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей.
Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту.
Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині
Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.
Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.
О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.
Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
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