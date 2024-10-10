Удар РФ по Одещині — кількість жертв знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Одещині — кількість жертв знову зросла

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Удар РФ по Одещині — кількість жертв знову зросла
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Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області 9 жовтня зросла до 8 людей. У лікарні помер ще один чоловік.

Головні тези:

  • Кількість жертв удару РФ по Одесі знову зросла, досягнувши 8 осіб.
  • Російська армія вдарила по порту Одещини балістичними ракетами, що призвело до загибелі та поранень громадян України.
  • Віцепрем’єр-міністр України закликав припинити терор шляхом застосування зброї, дипломатії та санкцій проти загарбників.
  • Контейнеровоз Shui Spirit під прапором Панами став однією з жертв російського удару, це третє атаковане судно за останні чотири дні.

Кількість жертв на Одещині зросла до 8 людей

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей.

Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині, — повідомив Олег Кіпер.

Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту. 

Росія вдарила балістичними ракетами по порту на Одещині

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Спершу було відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин.

О 22.34 голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість жертв.

Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

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