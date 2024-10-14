По информации вице-премьер-министра по вопросам восстановления Алексея Кулебы и руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар баллистической ракетой о припортовой инфраструктуре в Одессе. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем и восьми раненых.

Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по порту в Одессе

Очередная атака РФ на портовую инфраструктуру: один человек погиб, повреждены два гражданских судна. 14 октября россия в очередной раз произвела обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские, — отметил Алексей Кулеба. Поделиться

По информации Олега Кипера, пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший — работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины, — отметил руководитель Одесской ОВА. Поделиться

Что известно о повреждениях

Отмечается, что уже второй раз повреждения получило сухогруз под флагом Палау "OPTIMA".

Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистики. Тогда пострадали иностранцы — члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно "NS Moon" ходит под флагом Белиза, — подчеркнул Кулеба. Поделиться

Кроме того, во время атаки был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

По информации Олега Кипера, российские военные преступники выпустили по Одессе одну баллистическую ракету.

Обзор продолжается, данные об окончательном количестве погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений устанавливаются, — подчеркнули в прокуратуре Одесской области. Поделиться

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).