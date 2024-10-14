По информации вице-премьер-министра по вопросам восстановления Алексея Кулебы и руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар баллистической ракетой о припортовой инфраструктуре в Одессе. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем и восьми раненых.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала порт в Одессе, погиб один человек, восемь ранены.
- После ракетного удара были повреждены суда, склады и другие объекты инфраструктуры порта.
- Прокуратура Одесской области начала расследование нарушений законов и обычаев войны.
- Сухогруз под флагом Палау и судно под флагом Белиза получили повреждения в результате атаки.
- Данные об общем количестве жертв и разрушениях устанавливаются в ходе обзора атаки на порт в Одессе.
Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по порту в Одессе
По информации Олега Кипера, пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Что известно о повреждениях
Отмечается, что уже второй раз повреждения получило сухогруз под флагом Палау "OPTIMA".
Кроме того, во время атаки был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.
По информации Олега Кипера, российские военные преступники выпустили по Одессе одну баллистическую ракету.
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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