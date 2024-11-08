РФ масштабно атаковала дронами Киевщину и Одещину — погиб человек, есть пострадавшие

В ночь на 8 ноября страна-агрессорка массированно ударила шахедами по Киевской и Одесской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, 13 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Массированная атака российских дронов на Киевскую и Одесскую области: один погибший и 13 раненых.
- Пожары в жилых домах и складах являются следствием военной агрессии; спасатели и медицинские службы активно работают на местах происшествия.
- Ликвидация последствий атаки дронов РФ для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим в Киевской и Одесской областях.
Российские шахеды атаковали Одещину
В Одессе один человек погиб в результате российского ночного удара, девять пострадали.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели вместе с другими службами ликвидировали последствия ночных обстрелов. В частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них возник пожар.
Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, в том числе ребенку и беременной женщине.
Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия. Поврежден здание учебного заведения.
Как позже уточнил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, находившийся во время атаки за рулем автомобиля.
Атака шахедов РФ на Киевскую область: что известно
В Киевской области в результате российской воздушной атаки в ночь на 8 ноября ранены четыре человека.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.
Состояние одного из них тяжелое, еще двое находятся в среднем состоянии. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу, подчеркнул Кравченко.
Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области сообщило, что получили повреждения шесть частных домов и четыре автомобиля, зафиксированы возгорание травяного настила и пожар бездействующей газовой АЗС.
Сегодня, 8 ноября, оккупанты в очередной раз атаковали область. Четверо человек получили травмы. По состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля.
Также горели травяной настил и помещение бездействующей газовой АЗС. Пожар уже ликвидирован.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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