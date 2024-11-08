РФ масштабно атаковала дронами Киевщину и Одещину — погиб человек, есть пострадавшие

В ночь на 8 ноября страна-агрессорка массированно ударила шахедами по Киевской и Одесской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, 13 человек получили ранения.

Российские шахеды атаковали Одещину

В Одессе один человек погиб в результате российского ночного удара, девять пострадали.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели вместе с другими службами ликвидировали последствия ночных обстрелов. В частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них возник пожар.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, в том числе ребенку и беременной женщине.

Последствия атаки РФ на Одесщину

Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия. Поврежден здание учебного заведения.

Пиротехники ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. Поделиться

Как позже уточнил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, находившийся во время атаки за рулем автомобиля.

Еще восемь человек получили ранения, у 91-летней женщины острая реакция на стресс. Шесть пострадавших госпитализированы. Другим помощь была оказана на месте. На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают все подходящие службы. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

Атака шахедов РФ на Киевскую область: что известно

В Киевской области в результате российской воздушной атаки в ночь на 8 ноября ранены четыре человека.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали четыре человека. Это водители, находившиеся в автомобилях вблизи места падения обломков. Мужчины получили ранения разных степеней. Поделиться

Состояние одного из них тяжелое, еще двое находятся в среднем состоянии. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу, подчеркнул Кравченко.

Пожар на Киевщине из-за атаки дронов РФ

Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области сообщило, что получили повреждения шесть частных домов и четыре автомобиля, зафиксированы возгорание травяного настила и пожар бездействующей газовой АЗС.

Сегодня, 8 ноября, оккупанты в очередной раз атаковали область. Четверо человек получили травмы. По состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля.

Также горели травяной настил и помещение бездействующей газовой АЗС. Пожар уже ликвидирован.

Последствия дроновой атаки РФ

По информации правоохранителей, 52-летний мужчина получил сквозное ранение туловища. У мужчин в возрасте 45 и 57 лет зафиксированы ранения правой ноги, еще один мужчина получил множественные повреждения всего тела. Поделиться

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.