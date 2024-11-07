РФ атаковала Киев "шахедами" — в нескольких районах пожара, есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Киев "шахедами" — в нескольких районах пожара, есть пострадавшие

КГВА
РФ атаковала Киев "шахедами" — в нескольких районах пожара, есть пострадавшие
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Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.

Главные тезисы

  • Русская армия атаковала Киев шахедами, что привело к пожарам в нескольких районах города.
  • Пострадали гражданские и постройки, включая жилые дома, рестораны и предприятия.
  • Шесть районов столицы Украины испытывают последствия атаки, двое человек пострадали.
  • Падение обломков российских беспилотников вызвало возгорания и разрушения в Киеве.
  • Атака дронов РФ на Киев привела к частичным разрушениям и потерям, однако в некоторых районах удалось избежать пострадавших.

Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Киев

Как сообщили в КМВА, в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.

Фото - ГСЧС Украины

В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар был потушен. Без пострадавших.

В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия – горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.

Фото - ГСЧС Украины

Также, по предварительным данным, обломки рухнули на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

В Оболонском районе произошло возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

Известно о двух пострадавших в результате атаки РФ на Киев

По словам начальника КМВА Сергея Попко, последствия российского дронового удара по столице фиксируются уже в шести районах.

Также известно о двух пострадавших.

Вместе с тем не уточнено, в каком районе Киева именно пострадал второй человек, так как ранее сообщалось о травмированном - в Соломенском районе.

Позднее а администрации проинформировали, что шестой район, где также фиксировались последствия падения обломков российских БПЛА – Дарницкий.

Там произошло падение фрагментов беспилотника окупантов на открытую местность. И в этом районе обошлось без пожара и пострадавших.

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