РФ атаковала Украину свыше 900 КАБ и почти 500 дронов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину свыше 900 КАБ и почти 500 дронов за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ атаковала Украину свыше 900 КАБ и почти 500 дронов за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и почти 500 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.

Главные тезисы

  • Российская Федерация за последнюю неделю атаковала Украину более 900 КАБ и почти 500 дронами.
  • Президент Украины призвал мир оказать стране больше поддержки и ужесточить санкции против РФ.
  • Украинские силы ПВО успешно сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки России.
  • Общее количество ударов было направлено на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.
  • Информация о событиях уточняется и обновляется. Боевые действия на территории продолжаются.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Прошлой ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомб, запустила около 30 ракет и почти 500 «шахедов». Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также подчеркнул, что все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах.

Зеленский отметил важность придать Украине больше дальнобойности, а также усилить санкции против России. Они не позволили бы РФ импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику.

Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире, — добавил президент.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.

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