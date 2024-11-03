РФ атаковала Украину свыше 900 КАБ и почти 500 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и почти 500 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.
Главные тезисы
- Российская Федерация за последнюю неделю атаковала Украину более 900 КАБ и почти 500 дронами.
- Президент Украины призвал мир оказать стране больше поддержки и ужесточить санкции против РФ.
- Украинские силы ПВО успешно сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки России.
- Общее количество ударов было направлено на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.
- Информация о событиях уточняется и обновляется. Боевые действия на территории продолжаются.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю
Владимир Зеленский также подчеркнул, что все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах.
Зеленский отметил важность придать Украине больше дальнобойности, а также усилить санкции против России. Они не позволили бы РФ импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику.
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.
Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-