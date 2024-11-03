РФ атаковала КАБом дом в Запорожской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала КАБом дом в Запорожской области — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала КАБом дом в Запорожской области — есть раненые
Читати українською

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района Запорожской области. В результате обстрела ранены два человека.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали гражданский дом в Запорожской области, ранены двое мирных жителей.
  • Украинские ВСУ сбили ряд вражеских беспилотников и ракету, обеспечив защиту от нападения РФ.
  • За последние сутки вражеские силы нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
  • Силы ПВО Украины сбили 66 “шахедов” и одну ракету во время атаки РФ на Украину.
  • Информация уточняется и обновляется по мере поступления новых данных о последствиях атаки РФ.

Россия обстреляла Запорожскую область КАБами

Как сообщила Запорожская ОВА, в доме находилась семья.

Известно, что 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу.

Кроме этого отмечается, что в течение суток оккупанты нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области:

  • Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке и Малой Токмачке.

  • 124 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.

  • 9 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Новодаровку и Орехов.

  • 129 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Запорожью. Число пострадавших стремительно возросло, есть погибшие
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дроном авто в Запорожской области — погибли 2 человека
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Армия РФ атаковала дроном авто в Запорожской области — погибли 2 человека
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?