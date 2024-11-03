РФ атаковала КАБом дом в Запорожской области — есть раненые

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района Запорожской области. В результате обстрела ранены два человека.

Россия обстреляла Запорожскую область КАБами

Как сообщила Запорожская ОВА, в доме находилась семья.

Известно, что 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу.

Кроме этого отмечается, что в течение суток оккупанты нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке и Малой Токмачке.

124 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.

9 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Новодаровку и Орехов.

129 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Поделиться

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.