РФ атаковала КАБом дом в Запорожской области — есть раненые

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района Запорожской области. В результате обстрела ранены два человека.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали гражданский дом в Запорожской области, ранены двое мирных жителей.
- Украинские ВСУ сбили ряд вражеских беспилотников и ракету, обеспечив защиту от нападения РФ.
- За последние сутки вражеские силы нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
- Силы ПВО Украины сбили 66 “шахедов” и одну ракету во время атаки РФ на Украину.
- Информация уточняется и обновляется по мере поступления новых данных о последствиях атаки РФ.
Россия обстреляла Запорожскую область КАБами
Как сообщила Запорожская ОВА, в доме находилась семья.
Известно, что 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу.
Кроме этого отмечается, что в течение суток оккупанты нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области:
Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке и Малой Токмачке.
124 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.
9 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Новодаровку и Орехов.
129 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.
Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.
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