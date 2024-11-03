РФ атакувала КАБом будинок в Запорізькій області — є поранені

Російські окупанти завдали удар по цивільному будинку в селі Преображенка Пологівського району Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували цивільний будинок в селі Преображенка Запорізької області, поранено двох мирних жителів.
- За останню добу ворожі сили здійснили 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
- Українські ЗСУ забезпечили захист, збивши ряд ворожих безпілотників та ракету під час нападу РФ.
- Оголошена інформація про руйнування житлових будинків, але мирні жителі не постраждали.
Росія обстріляла Запорізьку область КАБами
Як повідомила Запорізька ОВА, в оселі знаходилася сімʼя.
Відомо, що 55-річна жінка і 45-річний чоловік отримали поранення. Їх доставили до лікарні.
Окрім цього зазначається, що впродовж доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області:
Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці.
124 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.
9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку та Оріхів.
129 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Преображенки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.
Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.
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