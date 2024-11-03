РФ атакувала Україну понад 900 КАБами та майже 500 дронами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів і майже 500 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Минулої ночі Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 «шахедів». Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський також наголосив, що всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах.

Зеленський наголосив на важливості надати Україні більше далекобійності, а також посилити санкції проти Росії. Вони б не дозволили РФ імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.

Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі, — додав президент. Поширити

Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Поширити

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.