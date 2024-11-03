РФ атакувала Україну понад 900 КАБами та майже 500 дронами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів і майже 500 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.
Головні тези:
- Російська Федерація за останній тиждень атакувала Україну понад 900 КАБами та майже 500 дронами.
- Президент України закликав світ надати країні більше підтримки та посилити санкції проти РФ.
- Українські сили ППО успішно збили 66 “шахедів” та одну ракету під час атаки Росії.
- Загальна кількість ударів була спрямована на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру.
- Інформація про події уточнюється та оновлюється. Бойові дії на території тривають.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Володимир Зеленський також наголосив, що всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах.
Зеленський наголосив на важливості надати Україні більше далекобійності, а також посилити санкції проти Росії. Вони б не дозволили РФ імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.
Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.
Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.
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